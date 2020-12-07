Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город близок к полному локдауну.

"Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией - это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила", - сказал Беглов в еженедельном радиообращении.

Он констатировал, что петербургские больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, а врачи - на пределе своих возможностей. "До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше - "красная черта", за которой - отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим", - предупредил губернатор.

Специализированные стационары для приема больных с COVID-19 в Санкт-Петербурге ежедневно принимают по 800 новых пациентов. Беглов пояснил, что к концу прошлой недели в стационарах немного увеличилось число свободных коек, но это произошло не за счет снижения числа госпитализаций, а за счет долечивания коронавирусных больных на дому.

Губернатор добавил, что в городе для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями уже развернуты 11 тысяч специализированных коек, до конца года их число могут увеличить до 13 тысяч.

По данным на 7 декабря, суточный прирост зараженных коронавирусом в Петербурге достиг 3741.

Вакцинация петербуржцев начнется только после Нового года

Большие партии вакцины от коронавируса привезут в Петербург только после Нового года. Сейчас важно их дождаться и подготовиться к началу вакцинации, заявил губернатор Александр Беглов.

"Как и вся страна, наш город готов начать активную вакцинацию горожан из групп повышенного риска, прежде всего медицинских и социальных работников и наших учителей. На первом этапе к двум уже работающим пунктам вакцинации в ближайшее время добавятся еще семь. Перед нами поставлена задача на втором этапе создать в общей сложности 50 пунктов вакцинации, - заявил Беглов. - Ожидаем поступления новых партий вакцин. До Нового года поступит несколько тысяч доз. В конце декабря или сразу после Нового года начнем получать крупные партии - от 50 тысяч доз и более. Есть предварительные договоренности о получении Петербургом в январе до полумиллиона доз вакцины".

По его словам, город уже закупает морозильные камеры для хранения вакцины, а также переносные контейнеры-холодильники. "Очень важно, чтобы город продержался до масштабной вакцинации хотя бы на нынешнем уровне заболеваемости", - отметил губернатор.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом обсуждаются несколько вариантов дальнейшего обучения школьников - от длинных каникул до дистанционки. "Петербург пока не принял решение о переводе средней и старшей школы на дистанционный режим. Ввиду серьезности положения такой шаг в нашем городе тоже не исключен. Обсуждаем и вариант продления зимних каникул для учащихся 5-11-х классов", - заявил он.

В Петербурге из-за коронавируса уже отправлены на удаленку около 400 классов, отмечает "Фонтанка".

Власти также надеются на эффект длинных выходных. "Очень важно, чтобы новогодние торжества и длинные выходные с 1 по 10 января помогли Петербургу избежать развития событий по самому неблагоприятному сценарию", - отметил губернатор.

В начале декабря стало известно, что власти Санкт-Петербурга ограничивают работу общепита и проведение концертов на новогодние праздники, чтобы снизить туристическую привлекательность города. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин.

Он уточнил, что никаких дополнительных ограничений до Нового года власти вводить не планируют. "Мы хотим на две недели максимально взять паузу, чтобы то неустойчивое равновесие, плато, которое мы получили, не перешло в рост заболеваемости. Если нам получится снять этот рост, мы вернемся к ситуации, в которой мы были до введения ограничений. Двух недель нам хватит, чтобы это понять", - добавил Елин. Его слова приводил "Интерфакс".