Новая ковид-статистика в России обошлась без рекордов

В России за последние сутки выявлено 28 142 случая COVID-19 в 85 регионах, 456 человек скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".
В Москве подтверждено 7279 новых случаев заражения, 76 человек скончались. В Санкт-Петербурге 3741 человек заболел, 31 умер за сутки. Всего в стране выявлено 2 488 912 заболевших и 43 597 умерших.
Выписаны за сутки 18 850 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 956 588.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 7279 (76)
Санкт-Петербург - 3741 (31)
Московская область - 1315 (31)
Нижегородская область - 485 (16)
Республика Карелия - 473 (2)
Архангельская область - 395
Свердловская область - 387 (13)
Воронежская область - 376 (21)
Вологодская область - 369 (15)
Ростовская область - 361 (21)
Хабаровский край - 337 (2)
Красноярский край - 332 (16)
Пермский край - 307 (19)
Челябинская область - 302 (3)
Республика Коми - 292 (11)
Мурманская область - 286 (3)
Ульяновская область - 275 (20)
Самарская область - 274 (4)
Республика Крым - 271 (6)
Иркутская область - 269 (4)
Забайкальский край - 267
Кировская область - 257 (1)
Саратовская область - 257 (6)
Волгоградская область - 252 (5)
Псковская область - 250
Омская область - 243 (8)
Республика Бурятия - 242 (10)
Приморский край - 236 (5)
Ставропольский край - 229 (6)
Тверская область - 221
Ханты-Мансийский автономный округ - 220 (4)
Алтайский край - 220 (8)
Республика Саха (Якутия) - 214 (1)
Ленинградская область - 212
Новгородская область - 209
Тульская область - 201 (5)
Калининградская область - 198
Томская область - 197 (4)
Ямало-Ненецкий автономный округ - 191 (2)
Ярославская область - 187
Удмуртская Республика - 186 (3)
Республика Хакасия - 181
Оренбургская область - 180
Краснодарский край - 179 (8)
Белгородская область - 178
Новосибирская область - 178 (6)
Кемеровская область - 177 (4)
Пензенская область - 176 (2)
Брянская область - 169
Ивановская область - 168 (10)
Тюменская область - 165 (1)
Курская область - 164
Орловская область - 162
Калужская область - 156
Астраханская область - 153 (3)
Владимирская область - 151 (3)
Смоленская область - 150 (2)
Липецкая область - 150 (4)
Амурская область - 147
Республика Башкортостан - 144 (2)
Чеченская Республика - 139
Сахалинская область - 135
Тамбовская область - 134 (3)
Костромская область - 126
Рязанская область - 126
Республика Дагестан - 120 (6)
Республика Чувашия - 118 (2)
Курганская область - 108
Республика Тыва - 99
Кабардино-Балкарская Республика - 98 (2)
Карачаево-Черкесская Республика - 96
Республика Адыгея - 95
Республика Калмыкия - 94 (4)
Республика Татарстан - 93 (3)
Республика Мордовия - 89 (1)
Республика Северная Осетия-Алания - 83
Камчатский край - 81
Республика Ингушетия - 81 (1)
Республика Алтай - 76 (3)
Севастополь - 73 (3)
Республика Марий Эл - 52 (1)
Магаданская область - 47
Еврейская автономная область - 29
Ненецкий автономный округ - 5
Чукотский автономный округ - 2