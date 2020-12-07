Новая ковид-статистика в России обошлась без рекордов

В России за последние сутки выявлено 28 142 случая COVID-19 в 85 регионах, 456 человек скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".

В Москве подтверждено 7279 новых случаев заражения, 76 человек скончались. В Санкт-Петербурге 3741 человек заболел, 31 умер за сутки. Всего в стране выявлено 2 488 912 заболевших и 43 597 умерших.

Выписаны за сутки 18 850 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 956 588.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 7279 (76)

Санкт-Петербург - 3741 (31)

Московская область - 1315 (31)

Нижегородская область - 485 (16)

Республика Карелия - 473 (2)

Архангельская область - 395

Свердловская область - 387 (13)

Воронежская область - 376 (21)

Вологодская область - 369 (15)

Ростовская область - 361 (21)

Хабаровский край - 337 (2)

Красноярский край - 332 (16)

Пермский край - 307 (19)

Челябинская область - 302 (3)

Республика Коми - 292 (11)

Мурманская область - 286 (3)

Ульяновская область - 275 (20)

Самарская область - 274 (4)

Республика Крым - 271 (6)

Иркутская область - 269 (4)

Забайкальский край - 267

Кировская область - 257 (1)

Саратовская область - 257 (6)

Волгоградская область - 252 (5)

Псковская область - 250

Омская область - 243 (8)

Республика Бурятия - 242 (10)

Приморский край - 236 (5)

Ставропольский край - 229 (6)

Тверская область - 221

Ханты-Мансийский автономный округ - 220 (4)

Алтайский край - 220 (8)

Республика Саха (Якутия) - 214 (1)

Ленинградская область - 212

Новгородская область - 209

Тульская область - 201 (5)

Калининградская область - 198

Томская область - 197 (4)

Ямало-Ненецкий автономный округ - 191 (2)

Ярославская область - 187

Удмуртская Республика - 186 (3)

Республика Хакасия - 181

Оренбургская область - 180

Краснодарский край - 179 (8)

Белгородская область - 178

Новосибирская область - 178 (6)

Кемеровская область - 177 (4)

Пензенская область - 176 (2)

Брянская область - 169

Ивановская область - 168 (10)

Тюменская область - 165 (1)

Курская область - 164

Орловская область - 162

Калужская область - 156

Астраханская область - 153 (3)

Владимирская область - 151 (3)

Смоленская область - 150 (2)

Липецкая область - 150 (4)

Амурская область - 147

Республика Башкортостан - 144 (2)

Чеченская Республика - 139

Сахалинская область - 135

Тамбовская область - 134 (3)

Костромская область - 126

Рязанская область - 126

Республика Дагестан - 120 (6)

Республика Чувашия - 118 (2)

Курганская область - 108

Республика Тыва - 99

Кабардино-Балкарская Республика - 98 (2)

Карачаево-Черкесская Республика - 96

Республика Адыгея - 95

Республика Калмыкия - 94 (4)

Республика Татарстан - 93 (3)

Республика Мордовия - 89 (1)

Республика Северная Осетия-Алания - 83

Камчатский край - 81

Республика Ингушетия - 81 (1)

Республика Алтай - 76 (3)

Севастополь - 73 (3)

Республика Марий Эл - 52 (1)

Магаданская область - 47

Еврейская автономная область - 29

Ненецкий автономный округ - 5

Чукотский автономный округ - 2

