В РПЦ назвали число умерших за время пандемии священников и объяснили, почему не публикуют статистику

Moscow-Live / Вячеслав Акишин Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда

АГН Москва / Андрей Никеричев

Около 100 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) умерло от коронавируса за время пандемии, сообщил в интервью ТАСС председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

По его словам, статистика заболевших, выздоровевших и скончавшихся клириков ведется в масштабах епархий, а управление делами Московской патриархии "аккумулирует все цифры". В РПЦ не считают эту информацию общественно важной, поэтому не обнародуют статистику, пояснил Легойда.

"Если человек заболел, важно, чтобы контактировавшие об этом узнавали. Это происходит и так. Если священник заболевает в храме, об этом сообщается, храм закрывается и прочее. А публикация имен заболевших - это личная информация, которую человек совершенно не обязан делать достоянием общественности", - сказал представитель Церкви, отметив, что Минздрав, полиция и армия тоже не публикуют отдельную ковид-статистику по врачам, правоохранителям и военнослужащим.

При наличии официального медицинского подтверждения о кончине клириков в результате коронавируса информирует Telegram-канал рабочей группы при патриархе. С начала декабря он сообщил о смерти трех человек - 82-летнего митрополита Иова (Тывонюка), 62-летнего настоятеля храма Живоначальной Троицы в селе Молвино иеромонаха Сергия (Селиверстова) и 37-летнего заштатного клирика Владивостокской епархии иеродиакона Ювеналия (Лапшина), направленного на временное служение в храм Живоначальной Троицы в Останкино.

Легойда отметил, что пандемия поменяла привычный ритм богослужебной жизни, но назвал "совершенно недопустимым" сравнение ситуации с новыми гонениями на церковь. Он напомнил слова патриарха Кирилла о том, что "происходящее было попущено Богом в том числе для того, чтобы мы научились ценить то, что имеем".

При этом он отметил, что "никто не может людям запретить приходить в храм", а также назвал "абсолютно неприемлемой и неприменимой" для храмов практику QR-кодов для учета посетителей. "Я не вижу для этого ни смысла, ни основания. Что касается богослужений, то сегодня в церкви максимально соблюдаются все предосторожности. Мы рассчитываем, что храмы будут оставаться открытыми для прихожан весь этот период", - сказал Легойда.

Отрицателей опасности коронавируса в церковных кругах, по его мнению, "не больше, чем в обществе в целом". Нахождение без маски среди людей в масках Легойда назвал "как минимум тотальным неуважением к окружающим". "Иногда в храме видишь, что не все в масках, и людям не делают замечания. Конечно, нужно всех присутствующих настоятельно просить использовать маски, предлагая их бесплатно", - отметил он.