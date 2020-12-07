Пресс-служба Мосгорсуда Бывший украинский футболист получил в России 12 лет колонии по делу о шпионаже

Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. Слушания проходили в закрытом режиме, фабула дела из-за секретности не раскрывается. Прокурор просил назначить 16 лет колонии строгого режима.

По данным источника агентства, Василенко пытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с Минобороны Украины. Речь идет о крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 1960-х годах и не имеющем огневой мощи, уточнил собеседник агентства.

Василенко был задержан в октябре 2019 года. Предварительное расследование по делу вело столичное управление ФСБ. По данным картотеки Мещанского суда столицы, на которую ссылается Business FM, человеку с такими же фамилией, именем и отчеством, как у экс-футболиста, первоначально вменяли часть 1 статьи 226.1 УК РФ - незаконное перемещение через границу опасных веществ и вооружения либо культурных ценностей и биоресурсов. Позже арест Василенко продлили уже по делу о шпионаже.

Защита бывшего футболиста считает приговор слишком суровым и будет обжаловать его в Верховном суде России, сообщила радиостанции адвокат Надежда Ерусланова. По ее словам, Василенко признал "состав другого преступления", частично и "в немного другой ситуации", Защитник не уточнила, о какой статье УК идет речь, при этом она назвала неверной информацию о том, что Василенко изначально вменялась ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Василий Василенко в разное время выступал за команды "Дружба" (Бердянск), "Торпедо" (Мелитополь) и "Таврия" (Новотроицкое), после окончания спортивной карьеры стал детским тренером.