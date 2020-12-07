В Таганроге на площадке аэродрома "Таганрог-Южный" неизвестные обокрали военный самолет Ил-80, предназначенный для размещения высшего военного руководства в случае военных действий и эксплуатации в качестве воздушного командного пункта, сообщает "РЕН-ТВ".

На аэродром самолет поставили, чтобы заменить смазку на штоках амортизационных стоек шасси. Пока судно находилось на ремонте, из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

О краже стало известно в минувшую пятницу. На месте преступления найдены отпечатки следов обуви предполагаемых преступников, а с крышки распределительного устройства, брошенного внутри самолета, сняли отпечатки пальцев.

Ил-80, созданный на базе пассажирского самолета Ил-86, эксплуатируется с 1992 года. На нем размещены бортовые средства защиты от оружия массового поражения, в том числе от радиоактивного заражения, на самолете установлена аппаратура, обеспечивающая управление всеми видами вооруженных сил. Ил-80 В России всего четыре таких борта, хотя, не исключено, что больше.

В октябре источники ТАСС сообщили, что вооруженные силы намерены перевести воздушные пункты управления с Ил-80 на Ил-96-400М, что повысит время боевого дежурства в воздухе и увеличит зону охвата управления войсками.

Аналогичные самолеты в США называют "самолетами судного дня".