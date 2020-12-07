Суд разрешил фотографу Дмитрию Лошагину, осужденному за убийство жены, выйти из колонии

Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство фотографа Дмитрия Лошагина о замене не отбытой им части наказания в виде лишения свободы в колонии на ограничение свободы сроком на 3 года 25 дней. Как рассказал Znak.com адвокат Лошагина Сергей Лашин, фактически это означает, что фотограф не должен выезжать за пределы муниципалитета, где он проживает, должен соблюдать комендантский час с 22:00 до 06:00 и не должен менять место жительства и работы.

"Суд по результатам заседания установил, что вред пострадавшей стороне погашен в полном объеме. Суд установил, что Лошагин характеризуется исключительно с положительной стороны, участвует в общественных мероприятиях, читает книги, работает в столярной мастерской, у него 16 поощрений и только одно взыскание за то, что он один раз не поздоровался. Но оно уже погашено. С учетом обстоятельств суд пришел к закономерному решению", - сказал адвокат.

По его словам, жить Лошагин хочет в Екатеринбурге. Кроме того, у него есть рекомендательное письмо от потенциального работодателя, которого адвокат не раскрывает.

Когда Лошагина освободят из колонии - пока неизвестно. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 10 дней. По мнению Лашина, ФСИН и прокуратура скорее всего воспользуются возможностью обжаловать его, так как они не согласны с освобождением Лошагина из колонии.

В настоящий момент фотограф отбывает наказание в ИК-10 в Екатеринбурге.

Убийство фотомодели

Известная уральская модель, 28-летняя Юлия Прокопьева-Лошагина, исчезла 22 августа 2013 года. Это произошло на "гламурной" вечеринке в честь ее дня рождения. Праздник устроил муж Юлии Дмитрий Лошагин в своей студии "Лошагин LOFT" на улице Белинского в Екатеринбурге.

По версии следователей, во время торжества несколько гостей поднялись на крышу дома, откуда, как рассказывали друзья обвиняемого, Лошагин с женой спустились вниз. Больше девушку не видели.

Следователи считают, что пара поругалась и пьяный фотограф несколько раз ударил Юлию ногами. Затем он схватил хрупкую девушку руками за голову и сломал ей шею.

Чтобы скрыть преступление, Лошагин якобы упаковал ее тело в пластиковый ящик. В этом ящике он вынес труп в гараж и погрузил в машину. Затем он отвез тело по Старомосковскому тракту в лес недалеко от Первоуральска, облил его бензином, поджег и уехал.

Чтобы подтвердить эту версию, был проведен следственный эксперимент. Однако он вызвал много вопросов у тех, кто следил за процессом. В частности, некоторые не поверили, что труп без расчленения можно было спрятать в не слишком большой пластиковый контейнер и в одиночку загрузить в автомобиль.

Поиски Юлии начались только 31 августа 2013 года, когда ее брат Михаил Рябов обратился в полицию с заявлением. К тому моменту останки изувеченной модели уже неделю лежали в морге Первоуральска, но родственники отказались опознать в них Юлию, хотя и отметили сходство.

Дмитрий Лошагин с самого начала расследования вел себя странно и никак не выказывал беспокойства в связи с пропажей супруги. Тем не менее даже после возбуждения уголовного дела он оставался на свободе вплоть до вечера 3 сентября, когда его задержали с билетом в кармане на поезд до Симферополя.

А на следующий день Михаил Рябов написал в первоуральскую прокуратуру новое заявление, в котором попросил привлечь Лошагина к уголовной ответственности. По словам заявителя, родственники погибшей считают его виновным в убийстве Юлии и опасаются, что Лошагин может уйти от наказания.

6 сентября 2013 года суд арестовал Лошагина, посчитав, что он может сбежать за границу. Сам подозреваемый свою вину не признавал и отказывался давать показания. В конце 2014 года Лошагину вынесли оправдательный приговор, который потом был пересмотрен, а дело отправлено на новое рассмотрение.

Одной из улик стали нефтепродукты с листов рубероида, обнаруженные в том же месте, где нашли тело Юлии. Аналогичное вещество во время обыска было найдено на кроссовке Дмитрия Лошагина.

В ходе судебного заседания также выяснилось, что незадолго до убийства Юлия подверглась сексуальному насилию. Однако следователи проигнорировали этот факт. В уголовном деле об изнасиловании ничего не сказано. Остался неясным и повод для возможной роковой ссоры супругов.

Во время расследования Лошагин обвинил одного из сотрудников полиции в вымогательстве крупной суммы денег в обмен на запись с признанием в убийстве жены.

24 июня 2015 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил Лошагина к 10 годам колонии строгого режима. При этом в качестве смягчающих обстоятельств учли наличие на иждивении подсудимого несовершеннолетнего ребенка и отсутствие у него судимости.

В сентябре 2015 года Свердловский облсуд снизил срок наказания Лошагина на два месяца, так как отказался считать опьянение подсудимого в момент убийства отягчающим обстоятельством.

В колонии в Новой Ляле Лошагин стал фигурантом уголовного дела о пытках, изнасиловании заключенных и вымогательстве у них денег. По словам фотографа, он два года платил мзду начальнику колонии за свою половую неприкосновенность. "Я два года подряд, а конкретно в 2016 и 2017, платил Созинову [начальнику колонии Сергею Созинову. - Прим. Znak.com] деньги за "сексуальную безопасность", чтобы меня никто не трогал, - рассказывал Лошагин на встрече с омбудсменом Татьяной Мерзляковой. - Перед моими глазами осужденному Карпову, который сейчас потерпевшим является, извиняюсь за выражение, задницу черенком от лопаты порвали. Это было в СУСе [специальные условия содержания. - Прим. Znak.com] на моих глазах. Мы с ним шли одним этапом".

Также фотограф признался сотрудникам прокуратуры, что боялся стать "опущенным", то есть изнасилованным. Как рассказал Znak.com один из заключенных ИК-54, Лошагин за то, чтобы его не изнасиловали, заплатил 2 млн рублей.

В мае 2019 года суд приговорил бывшего замначальника колонии N 54 Рафика Зинатуллина к 8,5 года колонии общего режима. Пять его сообщников из числа заключенных получили от трех лет и 3 трех месяцев до 3,5 года лишения свободы в колониях строгого и особого режима, писала "Комсомольская правда".

Всех подсудимых признали виновными в целом ряде преступлений: истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением пытки, в отношении двух и более лиц; действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, совершенные группой лиц по предварительному сговору; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору; организация совершения группой лиц по предварительному сговору действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшему; вымогательство с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2015 года бывший заместитель начальника федерального казенного учреждения "Исправительная колония N 54 ГУ ФСИН России по Свердловской области", находясь при исполнении служебных обязанностей, "дал одному из осужденных заведомо незаконное указание на совершение в отношении другого заключенного противоправных действий с применением насилия, унижающих человеческое достоинство и личность". "Впоследствии в отношении данного осужденного было совершено преступление сексуального характера", - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

В ходе расследования уголовного дела следователи допросили более 500 свидетелей, а общий объем материалов дела составил более 40 томов.