Глава Минздрава Михаил Мурашко предложил обсудить возможность ограничить передвижения россиян внутри регионов и между ними, а также ввести запрет на определенные виды деятельности

АГН Москва / Кирилл Зыков В минувшие выходные глава Минздрава назвал стабильной ситуацию с распространением коронавируса в России, а прирост заболевших - "умеренным"

АГН Москва / Андрей Никеричев

Глава Минздрава Михаил Мурашко предложил обсудить возможность ограничить передвижения россиян внутри регионов и между ними, а также ввести запрет на определенные виды деятельности, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции", - приводит слова Мурашко ТАСС.

Он также допустил введение запрета на виды деятельности, связанные с массовым скоплением людей, особенно там, где возможна гипервентиляция легких, то есть концерты и спортивные мероприятия в закрытых помещениях. "Все это определенные механизмы передачи, которые необходимо блокировать", - сказал Мурашко.

Он сослался на исследования, доказывающие влияние запрета массовых мероприятий на показатели смертности в условиях распространения фармацевтически неуправляемой инфекции. По словам министра, ограничения и локдауны в России придется использовать до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не станет "фармацевтически управляемой". "Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой", - сказал Мурашко (цитата по "Интерфаксу").

Позже помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что слова Мурашко вырвали из контекста, и он не предлагал вводить дополнительные ограничения на передвижение граждан. "Фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами, содержалась в научном докладе на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста", - сказал Кузнецов РБК.

В минувшие выходные глава Минздрава назвал стабильной ситуацию с распространением коронавируса в России, а прирост заболевших - "умеренным". Он также выразил мнение, что сейчас достаточно введения локальных ограничений там, где регистрируется рост числа заболевших. При этом российская статистика за 6 декабря показала новый рекорд с начала пандемии - больше 29 тысяч заболевших за сутки.