Переход большинства муниципалитетов от модели "избираемого мэра" к модели "сити-менеджера" и "назначаемого мэра" должен был привести к более эффективному управлению ими, однако этого не произошло

Moscow-Live / Будишевский Николай В докладе ЦПУР подчеркивается, что избираемый мэр, будучи заинтересованным в переизбрании, склонен к большему распределению социальных благ, особенно в таких направлениях, как городская инфраструктура и ЖКХ, занятость в муниципальном секторе, образование и здравоохранение

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Переход большинства муниципалитетов от модели "избираемого мэра" к модели "сити-менеджера" и "назначаемого мэра" должен был привести к более эффективному управлению ими, однако этого не произошло, пишет Znak.com со ссылкой на данные Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР).

В результате реформы муниципалитеты лишились автономии, стали больше экономить на образовании, здравоохранении и ЖКХ, а их главы стали более уязвимыми.

На местном уровне в России есть несколько моделей управления. Одна из них предполагает, что глава муниципалитета избирается на прямых всеобщих выборах и одновременно является главой местной администрации. О результатах своей работы он отчитывается населению, и такая модель характеризуется наибольшим уровнем независимости муниципалитета от региональных властей.

При модели "сити-менеджера" должность главы муниципалитета занимает спикер местной думы, которого избирают депутаты. Главу администрации - сити-менеджера выбирают из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Глава муниципального округа и администрации при этом отчитываются о проделанной работе и местной думе, и региональным властям. Такая модель характеризуется довольно слабой автономией муниципальных округов, так как у органов власти субъекта РФ есть рычаги прямого влияния на главу администрации.

В модели "назначаемый мэр" глава муниципалитета и местной администрации - это один и тот же человек, который избирается конкурсной комиссией и отчитывается и местной думе, и губернатору субъекта РФ. В отсутствие прямых выборов и персональной ответственности перед населением политическая подотчетность главы муниципального округа населению достаточно низка, как и уровень независимости округа от региональных властей.

При модели "сити-менеджер + избираемый спикер" главой муниципалитета становится спикер местной думы, который избирается на прямых выборах. Главой же администрации становится кандидат, предложенный конкурсной комиссией. Глава округа и глава администрации округа одновременно отчитываются о работе местной думе и органам власти субъекта РФ, при этом глава муниципалитета в рамках данной модели не обладает реальными полномочиями.

К 2018 году модель "избираемого мэра" была фактически вытеснена из городских округов, а в муниципальных районах ее доля не превышала 20% от общего количества муниципальных образований. Модель "назначаемого мэра" используется в 56% округов против 13% и 31% у избираемого мэра и сити-менеджера соответственно.

В теории выбираемые мэры должны быть более чуткими к запросам населения, а сити-менеджеры должны быть более профессиональными и качественными управленцами, однако в условиях зависимости местного самоуправления от вертикали власти и попыток встроить муниципалов в общую вертикаль ситуация складывается по-иному.

Так, нынешняя политическая уязвимость глав муниципальных образований во многом стала следствием попытки снизить уровень борьбы между губернатором и мэром крупного города за политическое влияние. Чтобы не допустить конфликтов, власти провели реформу муниципальной системы управления, уменьшив политическую самостоятельность глав муниципалитетов.

Ослабляет позиции главы муниципалитета и практика уголовного преследования мэров или членов их команд. С 2008 по 2019 год 15% глав 109 крупнейших российских городов подверглись уголовному преследованию, при этом 85% находившихся под арестом глав 207 крупнейших российских городов получили свой пост на прямых выборах.

В докладе ЦПУР подчеркивается, что избираемый мэр, будучи заинтересованным в переизбрании, склонен к большему распределению социальных благ, особенно в таких направлениях, как городская инфраструктура и ЖКХ, занятость в муниципальном секторе, образование и здравоохранение. Для назначаемого же мэра важно прежде всего достичь показателей эффективности, требуемых региональными властями. Об этом же свидетельствуют и итоги реформы: после того, как перед сити-менеджерами и назначаемыми мэрами была поставлена задача сокращения расходов муниципального бюджета, эксперты отметили падение расходов по всем социально значимым статьям, включая образование, ЖКХ и благоустройство, социальную политику и содержание работников.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что та часть доходов муниципалитетов, которая зависит от качества менеджмента, при смене модели на "назначаемого мэра" вообще не возросла. Рост показателей собственных доходов, связанный прежде всего с собираемостью налогов, также как и доходов от управления собственностью, статистически не значим. Не наблюдается улучшения и в области управления финансами - уровень кредиторской задолженности, включающий задержки по оплате труда и взносы в государственные фонды, при переходе на услуги сити-менеджеров не уменьшился.