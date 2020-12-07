Росгвардия получила специальный приз "Премии Рунета 2020" в номинации "Государство и общество", сообщается на сайте ведомства

Росгвардия Проект "Проверка на прочность" знакомит интернет-аудиторию со спецификой служебной деятельности Росгвардии. Российские актеры, музыканты и блогеры попробуют себя в роли представителей различных воинских и полицейских специальностей

Росгвардия / YouTube

Многосерийный молодежный проект Росгвардии "Проверка на прочность" получил "Премию Рунета", которая присуждается ежегодно за выдающиеся заслуги компаний-лидеров рынка, государственных и общественных организаций, бизнес-структур и отдельных деятелей, "внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети интернет".

Росгвардия получила специальный приз "Премии Рунета 2020" в номинации "Государство и общество", сообщается на сайте ведомства. Проект "Проверка на прочность" знакомит интернет-аудиторию со спецификой служебной деятельности Росгвардии. Российские актеры, музыканты и блогеры попробуют себя в роли представителей различных воинских и полицейских специальностей.

Глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков отметил "креативный подход Росгвардии к созданию медиапроектов и работе с аудиторией , а также подчеркнул, что конкурсная работа ведомства заслуживает аплодисментов", говорится в сообщении.

На сайте"Премии Рунета" говорится, что основной общественно-значимой целью проекта Росгвардии является военно-патриотическое воспитание молодежи. Другими лауреатами премии в той же номинации стали ФНС России, "Медиалогия", благотворительный фонд Константина Хабенского, департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Глава Роспечати Михаил Сеславинский, поздравляя победителей, отметил, что получить "Премию Рунета" означает "занять место на российском интернет-олимпе". В этом году премия вручалась в 17-й раз. На конкурс поступило рекордное число заявок - 1170.

Проект "Проверка на прочность" стартовал всего два месяца назад - 1 октября. По состоянию на 3 декабря, когда состоялось вручение премий, на YouTube-канале Росгвардии вышло только шесть выпусков. На сайте "Премии Рунета" отмечается, что "с первого выпуска проект получил положительный отклик интернет-аудитории".

Самой популярной по просмотрам стала серия от 26 ноября с участием Ивана Охлобыстина, который примерил на себя роль пулеметчика в спецназе Росгвардии (33,7 тысячи просмотров). Меньше всего просмотров на момент написания заметки набрал выпуск с певицей Ириной Ортман, вышедший 5 декабря - чуть больше 3 тысяч просмотров.

В предыдущих выпусках принимали участие дрессировщик Аскольд Запашный, блогер Лилия Абрамова, актер Александр Обласов, певец Родион Газманов, музыкальный блогер Анна Демешкина. Все они, за исключением выпуска с Обласовым, который посмотрели лишь чуть больше 4 тысяч раз, набрали по 12-15 тысяч просмотров.

Съемки и монтаж проекта проводит киностудия Росгвардии, приглашенные гости участвуют в нем безвозмездно, утверждают в ведомстве. В создании реалити-шоу также участвуют ведомственные специалисты - военнослужащие департамента по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества.