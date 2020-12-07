"Довольно много" участников третьей фазы испытания российской вакцины от COVID-19 заявляют об отсутствии антител, что, по их мнению, говорит о том, что им вкололи плацебо, пишет "Московский комсомолец". Теперь им отказывают в реальной вакцинации, даже тем, кто вышел из исследования. Участники готовят обращения в Минздрав, Генпрокуратуру и администрацию президента РФ.

Один из врачей, участвовавший в испытаниях, написал в соцсетях, что после двух этапов введения препарата у него не появилось должного количества антител к коронавирусу. Он намерен обратиться в поликлинику и потребовать, чтобы ему, как специалисту из группы риска, ввели настоящую вакцину. Другие его коллеги-испытатели уже обращались в клиники, но их отказались вакцинировать, так как в системе ЕМИАС стоит отметка о том, что они являются участниками клинических испытаний, и убирать ее никто не собирается даже после официального выхода человека из проекта.

Как пояснил эксперт-иммунолог Николай Крючков, участники эксперимента не могут быть полностью уверены в том, ввели им вакцину или плацебо, а отсутствие антител не свидетельствует об отсутствии иммунитета как такового. По его словам, иммунитет мог сформироваться на клеточном уровне, однако доказать это могут лишь специальные дорогостоящие тесты, а не обычные тесты на антитела.

Кроме того, люди могли изначально входить в группу, у которой иммунитет не формируется в принципе, а применявшаяся к ним методика измерения уровня антител может также вызывать вопросы. Вместе с тем выход из программы законным путем вполне возможен, а отказ в обычной вакцинации незаконен: эксперт предположил, что речь здесь идет об "издержках бюрократической системы" или банальной нехватке вакцин.

5 декабря в столичном оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что после завершения клинических испытаний участники, получившие плацебо, получат первоочередное право на вакцинацию. До этого о заражении коронавирусом врачей, получивших прививку, сообщали в Томской области, Кузбассе и Алтайском крае: во всех этих случаях уточнялось, что врачи заболели коронавирусом после введения первой дозы вакцины, до формирования полноценного иммунитета.

В октябре о положительном тесте на коронавирус рассказал заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Валерий Гартунг, участвовавший в испытаниях российской вакцины. В связи с этим он предположил, что получил не сам препарат, а плацебо.