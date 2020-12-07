Происшествие в Пестовском районе области произошло 4 декабря

ГУ МЧС России по Нижегородской области Около 9,5 кубических метра солярки разлилось на площади примерно в 650 кв. м

ГУ МЧС России по Нижегородской области

Разлив дизельного топлива произошел в Новгородской области из-за незаконной врезки в нефтепровод, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Происшествие в Пестовском районе области произошло 4 декабря, информация о нем поступила в управление в понедельник", - сообщили в ведомстве.

В пятницу была обнаружена врезка в нефтепровод, принадлежащий ООО "Транснефть-Балтика". Транспортировку топлива по нефтепроводу прекратили.

Около 9,5 кубических метра солярки разлилось на площади примерно в 650 кв. м, передает "Интерфакс". Следы попадания нефтепродуктов в реку Молога, которая протекает в километре от места врезки, пока не обнаружены.

На месте происшествия работают сотрудники ГУ МЧС и регионального управления СК. "На 10.00 07.12.2020 вывезено для утилизации 3,4 м куб. топлива на станцию перекачки нефтепродуктов в н. п. Быково. На 08.12.2020 запланирована полная откачка топлива и вывоз грунта", - говорится в пресс-релизе.