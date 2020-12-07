Наиболее запоминающимися событиями для россиян в ноябре были события в Нагорном Карабахе (28%) и коронавирус (21%). Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра" .

13% опрошенных запомнили выборы президента США. События в Белоруссии вышли из фокуса общественного внимания: в октябре их запомнили 15% опрошенных, в ноябре - лишь 3%.Те же 3% назвали в числе запомнившихся события в регионах, включая протесты в Хабаровске. Еще 26% опрошенных не смогли назвать ни одного запомнившегося им события.

В сентябре из опроса "Левада-центра" стало известно, что жители России все меньше доверяют телевидению и все реже узнают новости с его помощью. Если в 2016 году 86% респондентов узнавали новости из телевизора, то в августе 2020 года их число снизилось до 69%.

О доверии к телевидению как к источнику новостей о стране и мире в 2020 году заявили 48% опрошенных; в 2016 году показатель достигал 59%. Одновременно с этим растет уровень доверия к интернет-изданиям и соцсетям (с 20 до 23% и с 12 до 24% соответственно). По сравнению с 2016 годом немного вырос уровень доверия к газетам (с 9 до 10%) и радио (с 9 до 10%).

При этом, по сравнению с январским опросом "Левада-центра", доверие снизилось почти ко всем источникам новостей. С начала года граждане стали больше доверять только соцсетям (доля доверяющих им выросла с 21 до 24%), лично знакомым людям (рост с 8 до 11%) и телеграм-каналам (рост с 4 до 7%). Доля респондентов, которые не доверяют никому, достигла максимума за последние 11 лет - такой ответ выбрали 16% опрошенных.

По мнению центра, доверие к тем или иным источникам информации оказывает влияние на запоминаемость, представление об их значимости и важности с точки зрения респондента. Так, в августе 2020 года в первой пятерке событий среди россиян, доверяющих теленовостям, не оказалось новостей, связанных с отравлением Алексея Навального, реже отмечались такие события, как арест Сергея Фургала и протесты в Хабаровске. Напротив, среди доверяющих интернет-источникам эти события назывались значительно чаще.