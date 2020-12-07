Журналисты "Важных историй" изучили утекшую в интернет переписку предполагаемой дочери президента РФ Владимира Путина Катерины Тихоновой и ее бывшего мужа Кирилла Шамалова. По данным расследования, женитьба позволила Шамалову за бесценок приобретать акции одной из крупнейших нефтяных компаний

Важные истории / Youtube.com В 2014 году Шамалов приобрел 17 % "Сибура" за почти 80 миллиардов рублей и попал в список богатейших людей России по версии журнала Forbes, став самым молодым долларовым миллиардером страны

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Журналисты "Важных историй" изучили утекшую в интернет переписку предполагаемой дочери президента РФ Владимира Путина Катерины Тихоновой и ее бывшего мужа Кирилла Шамалова. По данным расследования, женитьба позволила Шамалову за бесценок приобретать акции одной из крупнейших нефтяных компаний, тратить миллионы евро на жилье за границей и использовать свои связи для выделения средств на свои проекты из Фонда национального благосостояния.

Отец бизнесмена Николай Шамалов входил в круг давних и самых близких друзей Путина и был в том числе соучредителем знаменитого дачного кооператива "Озеро" в Приозерском районе Ленинградской области. Сейчас Шамалов-старший отошел от дел, однако его сыновья сделали впечатляющую карьеру: старший сын Юрий уже более 15 лет возглавляет один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России "Газфонд". А младший сын Кирилл уже в 27 лет стал вице-президентом по административной поддержке бизнеса крупнейшей нефтехимической компании России "Сибур", успев до этого поработать в "Газпроме", "Рособоронэкспорте" , Газпромбанке и аппарате правительства России.

В 2014 году Шамалов приобрел 17 % "Сибура" за почти 80 миллиардов рублей и попал в список богатейших людей России по версии журнала Forbes, став самым молодым долларовым миллиардером страны. На тот момент ему было всего 32 года. За год до этого, в 2013-м, Шамалов женился на главе фонда "Иннопрактика" Катерине Тихоновой, которую СМИ называют младшей дочерью Владимира Путина. После свадьбы его офшорная компания купила пакет акций "Сибура" стоимостью 380 миллионов долларов всего за 100 долларов.

По косвенным данным, Шамалов был знаком с президентской семьей с детства, а в 2012 году он и Тихонова уже занимались обустройством быта. 2 июня 2012 года Шамалов получил письмо от женщины, которая отвечала за перестройку и обустройство дома в поселке Усово на Рублевке, который находится недалеко от резиденции президента России в Ново-Огарево. Общие затраты на перестройку, мебель и оборудование составили почти 9 миллионов евро. Если добавить к этой сумме стоимость земельного участка и самого дома, то общая цена особняка могла составить около 15-17 миллионов евро, или примерно 630-710 миллионов рублей.

Одновременно с перестройкой особняка в Подмосковье оба занимались обустройством небольшого замка во Франции, который Шамалов купил за 4,5 миллиона евро, или 181 миллион рублей по тогдашнему курсу. В числе покупок при обустройстве значатся софа за 8,5 тысяч евро, стол за 3,6 тысячи и другая мебель на общую сумму 19 тысяч евро, или почти 890 тысяч рублей по тогдашнему курсу. Тогда же президент РФ внес в Госдуму законопроект о запрете для чиновников и руководителей госкомпаний открывать счета и хранить деньги за границей, а также владеть иностранными ценными бумагами.

Кирилл Шамалов, судя по его письмам, владел офшорными компаниями и до женитьбы на Катерине Тихоновой, и после того, как стал зятем президента России. Большая часть этих фирм, которыми управляли юристы из нескольких стран мира, была зарегистрирована на подставных людей. А после женитьбы ему начали приходить эффектные финансовые проекты стоимостью в миллиарды долларов. Так, 16 мая 2013 года помощник Шамалова Денис Никиенко прислал ему идею приобретения долей сразу в трех компаниях - "Ростелекоме", Tele2 и "Триколор ТВ", чтобы впоследствии объединить их в "национального телекоммуникационного лидера". Общая стоимость реализации этой идеи составляла около 9 миллиардов долларов, которые предлагалось "занять" у ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка, а также Газфонда, главой которого, как уже говорилось, является старший брат Шамалова Юрий.

В конце концов Кирилл Шамалов остановился на покупке дополнительного пакета акций "Сибура": 7 августа 2014 года созданная им компания "Яуза 12" приобрела дополнительные 17 % акций рыночной стоимостью почти 80 миллиардов рублей. Сам Шамалов заявил, что средства на покупку акций он занял в Газпромбанке под залог собственных активов. Что это были за активы, он не пояснял.

К 2017 году, когда санкции начали охватывать все более широкий круг знакомых Владимира Путина, финансовые поверенные Шамалова принялись сворачивать деятельность его компаний и фондов со счетами в европейских банках и зарегистрировали для него специальный фонд, Centurion International Fund, на острове Лабуан - офшорной территории, входящей в состав Малайзии.

Еще одним "приятелем" Шамалова стал руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, женатый на заместительнице Тихоновой Наталье Поповой. Сообщается, что Дмитриев пересылал приятелю в том числе конфиденциальные документы РФПИ, что, по мнению журналистов, позволило Шамалову оказаться в числе наиболее удачливых биржевых игроков.

Кроме того, в конце 2015 года РФПИ объявил, что вместе с инвесторами обеспечил более трети финансирования проекта "Сибура" по строительству нефтехимического производства "Запсибнефтехим" в Тобольске. Возглавляемый Дмитриевым фонд выделил 3,3 миллиарда долларов из 9,5, еще 1,75 миллиарда были выделены "Сибуру" из Фонда национального благосостояния. Сам же Дмитриев приобрел терминал "Сибура" по перевалке сжиженных углеводородных газов в морском торговом порту Усть-Луга. Хотя бывший финансовый директор компании Павел Малый указывал, что сделка принесет "Сибуру" убыток более 250 миллионов долларов, она была закрыта в ноябре 2015 года.

Катерина Тихонова также использовала родственные связи с Шамаловым для продвижения своего фонда "Иннопрактика": "Сибур" стал одним из главных партнеров фонда, а также обеспечил финансирование Всероссийской федерации акробатического рок-н-ролла, которым предположительно увлекается Тихонова.

В начале 2018 года международное агентство Bloomberg сообщило, что Кирилл Шамалов и Катерина Тихонова расстались. Примерно за полгода до этого Шамалов продал пакет акций "Сибура", приобретенный в 2013 году, за неизвестную сумму: сообщалось, что он не получил от них никакого дохода, поскольку ему было доверено только хранить эти акции как члену семьи Путина.

Уже после расставания с Тихоновой Шамалов был включен в санкционные списки США с формулировкой о том, что после женитьбы на дочери президента России он"присоединился к избранному кругу миллиардеров из окружения Владимира Путина". При этом и Шамалов, и Тихонова не общаются с июня 2017 года и отказались комментировать данные расследования, как и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.