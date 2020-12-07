Следственный комитет 23 ноября во второй раз отказался возбуждать уголовное дело о доведении до самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной, назвав ее самосожжение "рациональным". Об этом "Медиазоне" рассказал адвокат Александр Караваев, представляющий интересы семьи Славиной.

"Суицид, совершенный Мурахтаевой И.В., следует расценивать как рациональный: явился результатом внутренней переработки, осознанного желания уйти из жизни", - сказано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

В документе следователь по особо важным делам местного управления СК Владимир Карпухин ссылается на посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, в которой говорится, что у Славиной, скорее всего, было "смешанное расстройство личности".

"Мурахтаева И. В. являлась примером яркого идейного борца. Все переживания Мурахтаевой И. В. были субъективно аффективно окрашены: правильно только то, что хочет и нравится ей: что следует из постов, статей", - сообщается в документе.

В постановлении "сверхценной идеей" Славиной называют "борьбу с существующей политической властью". Журналистка якобы вела себя "провоцирующе, агрессивно" по отношению к оппонентам. Это, пишет Карпухин, подтверждают штрафы по административным статьям, мат в соцсетях и поведение Славиной во время обыска.

При этом следствие отнеслось "критически" к доводам родственников о том, что она совершила самосожжение из-за давления властей. Ее близкие, по словам Карпухина, не предоставили "достоверных и неопровержимых данных, свидетельствующих об этом".

Следствие считает, что подобные заявления основаны "на несогласии с судебными решениями", по которым журналистку привлекали к административной ответственности, пишет "Новая газета".

2 ноября СК вынес первый отказ в возбуждении уголовного дела. В нем тоже шла речь о "смешанном расстройстве личности" у журналистки. Эксперты пришли к такому выводу из-за ее "неуживчивости и конфликтности", отсутствия близких друзей, "перепадов настроения", "эгоизма", "иронично-экзальтированной манеры" постов в соцсетях.

Напомним, 2 октября главред информагентства KozaPress Ирина Славина совершила самосожжение возле здания нижегородского МВД, оставив перед этим в Facebook запись: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". В 6 утра того же дня силовики явились к ней с обыском по делу о "нежелательной организации". Хотя Славина проходила по нему лишь свидетелем, у нее изъяли всю технику и даже блокноты, в которых она делала пометки во время пресс-конференций.

Журналистка рассказывала, что во время визита силовиков ей, голой, пришлось одеваться под надзором незнакомой женщины. До обыска Славину несколько раз штрафовали - не только за "фейки", но также за "неуважение власти" из-за поста о мемориальной доске Сталину в городе Шахунья (70 тысяч рублей) и за организацию акции памяти Бориса Немцова (20 тысяч рублей).

СУ СК по Нижегородской области сразу же после самосожжения Славиной заявило, что самоубийство журналистки не связано с обыском. В президентском Совете по правам человека это утверждение назвали "верхом цинизма, человеческой и профессиональной несостоятельности", отметив, что обыск был сопряжен с "унижением человеческого и профессионального достоинства".

После самоубийства Славиной независимый профсоюз журналистов, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, председатель "Яблока" Николай Рыбаков, штаб Алексея Навального, движение "Голос" просили СК и Генпрокуратуру возбудить дело о давлении следствия и доведении журналистки до самоубийства. В СПЧ, помимо этого, потребовали проверить обоснованность обыска у журналистки.

"Открытая Россия", правозащитный центр "Мемориал" и фонд "Общественный вердикт" потребовали прекратить "обыски устрашения" и практику проведения "безотлагательных" обысков, при которой таковым становится каждое второе следственное действие. По мнению коллег и близких Славиной, причиной ее самоубийства стало постоянное давление и преследование со стороны силовиков.