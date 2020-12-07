Историк Олег Соколов еще до убийства аспирантки Анастасии Ещенко изучал на картах Google локации набережных рек Мойки и Пряжки, где впоследствии были найдены останки убитой, сказала в Санкт-Петербургском городском суде адвокат потерпевших Александра Бакшеева.

Она заявила суду ходатайство о повторном рассмотрении скриншотов с историей интернет-посещений Соколова. Из этой истории следует, что историк около двух часов ночи 8 ноября смотрел Google-карты, вбивая в поиск, в том числе локации набережных рек, передает "Интерфакс".

"В то время, когда Анастасия спокойным образом общалась по телефону с братом, что подтверждается детализацией ее звонков, Олег Валерьевич зашел в карты Google и за некоторое время до момента преступления стал смотреть локации, куда потом сбросил останки Анастасии, (...) то есть он имел абсолютный умысел на убийство Анастасии", - заявила Бакшеева.

Соколов подтвердил, что рассматривал карты и пытался таким образом отвлечься после бурного выяснения отношений с Ещенко. "Это все просто места, близкие от того места, где я живу. Я часто пользовался картами, строил маршруты от своего дома", - сказал он.

Подсудимый также признался, что перед убийством задумывался о расставании с молодой возлюбленной из-за частых скандалов и агрессивного отношения Ещенко к его детям.

"В эту ночь (убийства. - Прим. "Интерфакса") от нее летели бешеные, дикие оскорбления, это был шквал, ураган... Я был просто в шоке. Я понимал: теперь, что бы она мне ни сказала потом, нужно, очевидно, расставаться. (...) В моменты скандалов я, бывало, говорил, что нам надо расстаться, и она вроде как соглашалась, но извинялась потом, и мы продолжали быть вместе", - рассказал историк.

Он уточнил, что Ещенко обещала успокоиться и принять его детей, когда станет его официальной женой.

Также 7 декабря суд приобщил к материалам дела положительные характеристики Соколова, личные поздравления от президента Владимира Путина, благодарности за вклад в развитие франко-русских отношений и декрет о награждении высшей наградой Франции - Орденом Почетного легиона.

Историку продлен срок ареста. 14 декабря на процессе начнутся прения сторон.

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.

Напомним, 9 ноября 2019 года 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова достали в пьяном виде из реки Мойки в Петербурге. В его рюкзаке были найдены отсеченные женские кисти рук, а в квартире - фрагменты тела женщины. Убитой оказалась возлюбленная историка, его аспирантка Анастасия Ещенко. 24-летняя девушка была застрелена из обреза малокалиберной винтовки. Затем ученый распилил труп ручной пилой, а его фрагменты выбросил в реку. При обыске в квартире историка, который являлся кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и эпохе Наполеона, а также основоположником военно-исторической реконструкции в России, нашли только голову жертвы.

После сокрытия следов преступления Соколов намеревался застрелиться на глазах туристов в Петропавловской крепости, облачившись в мундир Наполеона Бонапарта: преподаватель был одержим фигурой французского императора.

В суде Соколов, срываясь на слезы, заявил, что Ещенко оказалась "чудовищем" и якобы первая напала на него с ножом во время ссоры. В СПбГУ о профессоре ходили противоречивые отзывы. Задолго до шокирующего убийства аспирантки широкое распространение получили истории о том, как с лекции Соколова выволокли студента, задавшего профессору неприятный для него вопрос о плагиате, и об истязании бывшей пассии Соколова. В вузе на оба этих инцидента не обратили должного внимания, теперь же в СК решили проверить профессора на причастность к другим преступлениям.

После трагедии всплыл еще один забытый криминальный факт из биографии Соколова: в 1981 году он участвовал в съемках сериала и настоял на том, чтобы самостоятельно управлять историческим кораблем. По словам участницы съемок, архитектора Ирины Федоровой, Соколов "до такой степени безобразно вел судно", что утопил его. На борту при этом находились люди. Одному из них, ученому Владимиру Сорокину, спастись не удалось. Тогда Соколов получил условный срок благодаря отцу, который был "при погонах".

После задержания Соколова доставили в Москву на психиатрическую экспертизу. Уголовное дело из Петербурга передано в ГСУ СК РФ. Убийство аспирантки вызвало большой резонанс. Подробности преступления обсуждались в телевизионных ток-шоу, где Соколова называли чуть ли не создателем секты реконструкторов. А депутаты Госдумы вознамерились обязать всех российских преподавателей проходить обследование у психиатра. Сам Соколов говорил, что одновременно мечтает о самоубийстве и написании нескольких книг.

Мать погибшей Галина Ещенко не верит в раскаяние ученого и намерена взыскать с него 10 млн рублей. По мнению ее адвоката, историк попытается уйти от ответственности, сославшись на то, что действовал в состоянии аффекта. Однако этой версии, помимо результатов психолого-психиатрической экспертизы, противоречат факты: в Ещенко стреляли 4 раза, после чего ее расчленили, то есть преступник действовал хладнокровно и продуманно, стремясь замести следы.