Россия не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций в августе 2014 года

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил Как показало исследование Национального рейтингового агентства (НРА), на смену европейским поставщикам пришли компании из других стран, причем в ряде случаев речь идет не о замещении, а о реэкспорте запрещенной продукции

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Россия не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций в августе 2014 года. Как показало исследование Национального рейтингового агентства (НРА), на смену европейским поставщикам пришли компании из других стран, причем в ряде случаев речь идет не о замещении, а о реэкспорте запрещенной продукции, пишет "Коммерсант".

За восемь лет, прошедших после принятия стратегии импортозамещения в России, на рынке пищевой продукции существенно удалось сократить только импорт мяса - на 65%, что на 2,8 п. п. меньше, чем заложено в стратегии. В самом документе в качестве одной из мер упоминалось сокращение импорта товаров, производимых внутри страны.

Однако получилось это лишь частично. Так, экспорт молочной продукции к концу 2020 года сократился на 20% вместо провозглашенных в стратегии 30%, плодоовощной продукции - на 11% вместо запланированных 20%. Провальной оказалась ситуация с сокращением импорта овощей: вместо планировавшихся 70,3% ввоз сократился лишь на 27%. По словам экспертов, Россия будет импортером овощей и фруктов в том числе из-за климата.

Что касается импорта мяса, то если в 2000-х годах Россия ввозила 2,5-3 млн тонн мяса и субпродуктов, в том числе из ЕС, то в 2020 году - менее 600 тыс. тонн. В этом году в стране будет выпущено 5,05 млн тонн мяса птицы и 4,25 млн тонн свинины, хотя десять лет назад эти показатели составляли 0,8 млн и 1,6 млн тонн. Растет и производство рыбы: в 2019 году в стране было произведено 4,21 тонны лососевых против 3,68 тонны в 2013 году.

При этом внутреннее производство запрещенных к ввозу из ЕС продуктов в 2019 году в 2,5 раза превышало объемы импорта из стран, не подпавших под санкции. Однако доля импорта такой продукции по-прежнему высока: 30% против 38% в 2013 году. Недостающий объем ввозится из третьих стран.

Если до эмбарго на долю ЕС приходилось 43% ввозимой в РФ молочной продукции, то сейчас основным поставщиком стала Белоруссия (79% против 39% до санкций). Белоруссия также заменила ЕС и в поставках мяса: сейчас ее доля в структуре импорта в РФ составляет 29% против 12% в 2013 году. Из Парагвая, откуда до санкций мясо ввозилось ограниченно, сейчас импортируется 19%.

Проследив цепочку поставок, в НРА пришли к выводу, что ряд стран осуществляют по крайней мере частичный реэкспорт подсанкционной продукции в РФ. Так, Норвегию, поставлявшую в РФ до эмбарго до 40% импортной рыбы, заменили Чили и Фарерские острова, откуда сегодня поступает соответственно 20% и 16%. При этом поставки норвежской рыбы в Чили одновременно выросли втрое.

Эквадор, откуда в Россию завозится 22% фруктов, фактически заменил Евросоюз, одновременно увеличив закупки этой продукции в Европе в семь раз, что превышает объемы внутреннего потребления. Поставки в РФ овощей из Европы частично заместил Китай: доля этой страны в импорте составляет 21% против 8% в 2013 году. Параллельно сама КНР втрое увеличила закупки овощей в Евросоюзе.

Другие эксперты утверждают, что это не совсем так: по их словам, из Эквадора по большей части поступают бананы и экзотические фрукты, не выращиваемые в ЕС, а реэкспорт лососевых европейского производства из Чили в РФ экономически невыгодным из-за затрат на логистику. Между тем возможен реэкспорт другой продукции и через другие страны: из Сербии, Молдавии, Азербайджана и государств ЕАЭС за год могло быть завезено почти 110 тыс. тонн яблок, или около 15% всего импорта, а Китай может заниматься реэкспортом миндаля, выращенного в Калифорнии.

В прошлом году экономисты РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) подсчитали, что российские потребители ежегодно теряют около 445 млрд рублей в ценах 2013 года из-за продуктового эмбарго, продолжая платить за него из своего кармана. Добиться успешного импортозамещения удалось только в производстве птицы, свинины и помидоров.

В июне этого года сообщалось, что Минсельхоз, Россельхознадзор, Минтранс и Федеральная таможенная служба (ФТС) совместно прорабатывают введение ответственности для транспортных компаний при перевозке продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Однако эксперты отмечают, что транспортная компания отвечает за сохранность груза, который она перевозит, но не за его состав, если речь не идет о нарушении Уголовного кодекса. Умысел добросовестной транспортной компании доказать невозможно, а недобросовестные участники в случае ужесточения наказания найдут альтернативные способы поставки санкционных товаров.