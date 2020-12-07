Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на 10 суток политолога Валерия Соловья за акцию в центре Петербурга 5 декабря, сообщает "ОВД Инфо" со ссылкой на адвоката Алексея Добрынина.

Суд признал Соловья виновным по статье об организации несогласованной акции. Трех свидетелей со стороны защиты суд выслушать отказался. Согласно протоколу об административном нарушении, Соловей организовал и провел публичное мероприятие без подачи уведомления. Оно могла повлечь нарушение прав и свобод граждан, а также нарушение правопорядка, включая работу станции метро.

До суда Соловей находился в изоляторе. Напомним, Валерия Соловья задержали 5 декабря в Петербурге у Гостиного двора на встрече со сторонниками. Он заявил, что никаких собраний не проводил, а просто прогуливался по городу. Во время этой прогулки к нему стали подходить узнавшие его люди и задавать вопросы.

Перед этим неизвестные кинули в толпу дымовую шашку и раскидали листовки с надписью "От подобных "перемен" попадет Россия в плен". О намерении "совершить провокацию" сообщила партия "За правду" Захара Прилепина.

По данным "Интерфакса", заседание по делу Соловья изначально было назначено на воскресенье, 6 декабря, но его перенесли. Вместе с Соловьем задержали еще двоих мужчин, которые, как следует из протоколов, раздавали на встрече политические листовки и подожгли фальшфейер. Им вменили мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП).

Движения "Перемен" требует отмены пенсионной реформы, отставки правительства, реализации конституционного права граждан на мирные собрания, проведения выборов в Госдуму по недискриминационным законам и создания коалиционного правительства народного доверия по итогам выборов.

В сентябре Валерия Соловья задержали в Москве после акции "День #перемен". Соловей был организатором акции. "Перед тем, как начать что-то делать, надо преодолеть страх действий и познакомиться друг с другом", - говорилось в описании мероприятия. Суд затем назначил политологу штраф 20 тысяч рублей.