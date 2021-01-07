В Бурятии обязали сдавать тест на коронавирус методом ПЦР всех прилетающих в республику из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска. Как сказано на сайте правительства республики, данное требование введено до 20 января.

Нововведение объяснили неблагополучной эпидемиологической обстановкой в вышеупомянутых регионах. Сам тест будет бесплатным, а забор материала будут осуществлять медицинские организации по месту пребывания приехавших граждан.

По состоянию на утро 7 января в Бурятии было зарегистрировано в общей сложности 26 815 случаев заражения коронавирусом. 7 января в республике было зафиксировано 140 новых случаев инфицирования. В декабре этот показатель ежедневно превышал 200.

Ранее требование обязательной сдачи теста на коронавирус касалось лишь тех граждан, которые вернулись в Россию из-за рубежа. Однако некоторые регионы вводили собственные ограничения, в том числе и на новогодние праздники. Например, в Новгородской области справку с отрицательным тестом на коронавирус обязали предъявлять в гостиницах. Аналогичное требование действует и в Ивановской области, где приезжие должны предъявлять ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до въезда в регион. В Оренбургской области требование обязательного теста на коронавирус (или самоизоляции) касается тех граждан, которые приезжают в регион в командировку или будут работать вахтовым методом.