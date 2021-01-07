7 января в Московской области автобус врезался в частный дом. Инцидент произошел в поселке Обухово, расположенном недалеко от Ногинска.

Как сообщает РБК , на место происшествия приехали пожарные и полицейские. В пресс-службе подмосковного управления МЧС сообщили, что в аварии пострадал водитель, а пассажиров в салоне в этот момент не было. Получивший травмы водитель был доставлен в центральную районную больницу.

В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что в аварию попал автобус, принадлежащий частной компании, а не рейсовый. В ведомстве также заявили, что возгорания после аварии не было.

Дом, с которым столкнулся автобус, является нежилым и сейчас выставлен на продажу. В настоящее время выясняются причины аварии.