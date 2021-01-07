7 января в Московской области автобус врезался в частный дом. Инцидент произошел в поселке Обухово, расположенном недалеко от Ногинска.
Как сообщает РБК, на место происшествия приехали пожарные и полицейские. В пресс-службе подмосковного управления МЧС сообщили, что в аварии пострадал водитель, а пассажиров в салоне в этот момент не было. Получивший травмы водитель был доставлен в центральную районную больницу.
В ГУ МВД России по Московской области сообщили, что в аварию попал автобус, принадлежащий частной компании, а не рейсовый. В ведомстве также заявили, что возгорания после аварии не было.
Дом, с которым столкнулся автобус, является нежилым и сейчас выставлен на продажу. В настоящее время выясняются причины аварии.
Напомним, 4 января в Челябинской области инспекторы ДПС, сопровождавшие автобус, в котором ехала детская хоккейная команда, предотвратили его лобовое столкновение с выехавшим на встречную полосу автомобилем. Благодаря действиями сотрудников ДПС автобус с детьми успел увернуться от лобового столкновения и отделался небольшими повреждениями, а автомобиль Kia столкнулся с патрульным автомобилем УАЗ. В ДТП погиб пассажир иномарки. Оба водителя и пассажирка Kia были доставлены в больницу. Среди несовершеннолетних, находившихся в автобусе, никто не пострадал.