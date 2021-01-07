Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 541, общее количество инфицированных достигло 3 332 142. Об этом сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 506 против 445 днем ранее, до 60 457. Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 23 729, до 2 709 452. Число вылечившихся за сутки превысило число выявленных случаев впервые с 31 декабря. Доля уже выздоровевших, по данным штаба, возросла до 81,3% от общего количества заразившихся.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 4871 (76)
Санкт-Петербург - 3005 (69)
Московская область - 1228 (23)
Нижегородская область - 403 (13)
Воронежская область - 394 (8)
Ростовская область - 393 (15)
Свердловская область - 384 (17)
Красноярский край - 317 (12)
Хабаровский край - 312
Вологодская область - 307 (5)
Челябинская область - 298
Пермский край - 293 (10)
Самарская область - 287 (8)
Иркутская область - 265 (10)
Псковская область - 261 (2)
Волгоградская область - 258 (5)
Саратовская область - 253 (1)
Омская область - 252 (7)
Ульяновская область - 244
Ставропольский край - 243 (7)
Мурманская область - 240 (6)
Архангельская область - 237
Забайкальский край - 236 (16)
Республика Карелия - 236 (2)
Республика Крым - 232 (9)
Приморский край - 232 (5)
Кировская область - 229
Республика Коми - 222 (7)
Тверская область - 227 (4)
Ленинградская область - 215 (1)
Алтайский край - 203 (9)
Тульская область - 202 (14)
Удмуртская Республика - 201 (4)
Пензенская область - 201 (1)
Брянская область - 198
Калининградская область - 194 (4)
Ярославская область - 190 (6)
Белгородская область - 189 (1)
Краснодарский край - 185 (16)
Новгородская область - 183
Ивановская область - 180 (7)
Оренбургская область - 174 (4)
Курская область - 173 (2)
Ханты-Мансийский автономный округ - 172 (4)
Орловская область - 172 (2)
Астраханская область - 171 (4)
Липецкая область - 169 (6)
Владимирская область - 165 (5)
Республика Башкортостан - 165 (2)
Калужская область - 161
Тамбовская область - 160 (2)
Тюменская область - 157
Смоленская область - 156 (4)
Республика Дагестан - 156 (3)
Ямало-Ненецкий автономный округ - 148 (3)
Новосибирская область - 146 (9)
Сахалинская область - 144
Республика Бурятия - 140
Томская область - 137 (4)
Рязанская область - 130 (4)
Кемеровская область - 124 (4)
Амурская область - 122
Республика Саха (Якутия) - 121 (2)
Курганская область - 110
Кабардино-Балкарская Республика - 98 (3)
Республика Калмыкия - 94 (6)
Республика Чувашия - 93 (10)
Чеченская Республика - 93 (1)
Севастополь - 91 (6)
Республика Хакасия - 85 (5)
Костромская область - 84 (1)
Республика Татарстан - 89 (3)
Республика Мордовия - 86 (1)
Карачаево-Черкесская Республика - 83 (1)
Республика Северная Осетия-Алания - 83
Республика Адыгея - 78 (3)
Камчатский край - 74
Республика Ингушетия - 60 (1)
Республика Алтай - 59
Республика Марий Эл - 50 (1)
Магаданская область - 27
Республика Тыва - 22
Еврейская автономная область - 13
Чукотский автономный округ - 3
Ненецкий автономный округ - 3