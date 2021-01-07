Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 541, общее количество инфицированных достигло 3 332 142

АГН Москва / Софья Сандурская

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 541, общее количество инфицированных достигло 3 332 142. Об этом сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 506 против 445 днем ранее, до 60 457. Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 23 729, до 2 709 452. Число вылечившихся за сутки превысило число выявленных случаев впервые с 31 декабря. Доля уже выздоровевших, по данным штаба, возросла до 81,3% от общего количества заразившихся.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 4871 (76)

Санкт-Петербург - 3005 (69)

Московская область - 1228 (23)

Нижегородская область - 403 (13)

Воронежская область - 394 (8)

Ростовская область - 393 (15)

Свердловская область - 384 (17)

Красноярский край - 317 (12)

Хабаровский край - 312

Вологодская область - 307 (5)

Челябинская область - 298

Пермский край - 293 (10)

Самарская область - 287 (8)

Иркутская область - 265 (10)

Псковская область - 261 (2)

Волгоградская область - 258 (5)

Саратовская область - 253 (1)

Омская область - 252 (7)

Ульяновская область - 244

Ставропольский край - 243 (7)

Мурманская область - 240 (6)

Архангельская область - 237

Забайкальский край - 236 (16)

Республика Карелия - 236 (2)

Республика Крым - 232 (9)

Приморский край - 232 (5)

Кировская область - 229

Республика Коми - 222 (7)

Тверская область - 227 (4)

Ленинградская область - 215 (1)

Алтайский край - 203 (9)

Тульская область - 202 (14)

Удмуртская Республика - 201 (4)

Пензенская область - 201 (1)

Брянская область - 198

Калининградская область - 194 (4)

Ярославская область - 190 (6)

Белгородская область - 189 (1)

Краснодарский край - 185 (16)

Новгородская область - 183

Ивановская область - 180 (7)

Оренбургская область - 174 (4)

Курская область - 173 (2)

Ханты-Мансийский автономный округ - 172 (4)

Орловская область - 172 (2)

Астраханская область - 171 (4)

Липецкая область - 169 (6)

Владимирская область - 165 (5)

Республика Башкортостан - 165 (2)

Калужская область - 161

Тамбовская область - 160 (2)

Тюменская область - 157

Смоленская область - 156 (4)

Республика Дагестан - 156 (3)

Ямало-Ненецкий автономный округ - 148 (3)

Новосибирская область - 146 (9)

Сахалинская область - 144

Республика Бурятия - 140

Томская область - 137 (4)

Рязанская область - 130 (4)

Кемеровская область - 124 (4)

Амурская область - 122

Республика Саха (Якутия) - 121 (2)

Курганская область - 110

Кабардино-Балкарская Республика - 98 (3)

Республика Калмыкия - 94 (6)

Республика Чувашия - 93 (10)

Чеченская Республика - 93 (1)

Севастополь - 91 (6)

Республика Хакасия - 85 (5)

Костромская область - 84 (1)

Республика Татарстан - 89 (3)

Республика Мордовия - 86 (1)

Карачаево-Черкесская Республика - 83 (1)

Республика Северная Осетия-Алания - 83

Республика Адыгея - 78 (3)

Камчатский край - 74

Республика Ингушетия - 60 (1)

Республика Алтай - 59

Республика Марий Эл - 50 (1)

Магаданская область - 27

Республика Тыва - 22

Еврейская автономная область - 13

Чукотский автономный округ - 3

Ненецкий автономный округ - 3

