В Хакасии спасатели вывезли из природного парка "Ергаки" группу туристов из Екатеринбурга после смерти женщины 1969 года рождения

Главное управление МЧС России по Республике Хакасия

В Хакасии спасатели вывезли из природного парка "Ергаки" группу туристов из Екатеринбурга после смерти женщины 1969 года рождения. Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, сообщение о чрезвычайном происшествии поступило на единый номер 112 6 января.

Группа, которая переходила на лыжах через хребет Ардан в районе перевала "Прогресс", сообщила о ЧП. Прибывшим на место сотрудникам МЧС лидер группы рассказал, что одной из участниц стало плохо, ее довели до лагеря, но там она умерла от остановки сердца. Для экстренной эвакуации туристов и тела погибшей из Абакана был направлен вертолет МИ-8 с группой спасателей.

Маршрут группы был зарегистрирован в МЧС, поход должен был продолжаться с 29 декабря до 8 января. Синоптики прогнозировали похолодание до минус 45 градусов в районе перевала. Туристы об этом знали, но от похода не отказались.

В связи с инцидентом МЧС рекомендовало уточнять метеоусловия на предполагаемом маршруте, информацию о лавиноопасной обстановке и отказаться от сложных походов в труднодоступную горную местность в случае проблем со здоровьем. "А если вы все же собрались выйти на маршрут, возьмите с собой необходимые лекарства с запасом, имейте при себе средства связи, теплую одежду, запас еды и питья", - заявили там.