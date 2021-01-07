Четыре человека попали под обвал льда в Камчатском крае, один погиб, трое ранены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"По оперативным данным, под обвал попало четыре человека из туристической группы: трое из них пострадали, один погиб", - сказали в пресс-службе. В МЧС отметили, что, по предварительной информации, другие находившиеся у водопада туристические группы в полном составе покинули место происшествия.
В пресс-службе правительства региона уточнили, что среди пострадавших есть ребенок, он находится в тяжелом состоянии, еще двое взрослых получили незначительные травмы. Как заявил врио заместителя председателя правительства Камчатского края Александр Заболиченко, спасатели планируют полностью расчистить обвал, чтобы убедиться в отсутствии других пострадавших. В региональном управлении МЧС отметили, что под завалами могут оставаться люди, совершавшие одиночный поход.