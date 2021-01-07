Четыре человека погибли 7 января в результате пожара, возникшего в многоквартирном доме в Можайском районе Москвы

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Четыре человека погибли 7 января в результате пожара, возникшего в многоквартирном доме в Можайском районе Москвы. Об этом сообщает агентство Москва со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Москве.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Беловежская, д. 39, корп. 5, где происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на седьмом этаже 22-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 3 кв. м. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с вышерасположенных этажей были спасены пять человек. В результате пожара погибли четыре человека", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что пожар был оперативно ликвидирован. По словам источника ТАСС в экстренных службах, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. "По одной из версий, причиной пожара в квартире на Беловежской улице в Москве, где погибли четыре человека, могло стать неосторожное обращение с огнем. При этом рассматриваются также и другие версии", - отметил он.

Источник добавил, что в квартире, где произошел пожар, проживали люди, злоупотреблявшие алкоголем. Об этом сообщили жильцы соседних квартир.