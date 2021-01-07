На следующей неделе в московском регионе ударят морозы - в ночное время температура может достичь минус 27 градусов по Цельсию

Moscow-Live / Михаил Тихонов

На следующей неделе в московском регионе ударят морозы - в ночное время температура может достичь минус 27 градусов по Цельсию. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос", отметив, что таких морозов в Москве не было с 2018 года, передает "Интерфакс" .

"Начало следующей недели ознаменуется арктическим вторжением. Под влиянием относительно солнечного антициклона задуют холодные северо-восточные ветры и ударят морозы", - говорится в сообщении . В ночь на понедельник похолодает до минус 15-20, а местами до минус 20-25 градусов. Дневная температура составит минус 11-16 градусов. Во вторник температура под утро составит минус 19-24, а местами -27 градусов. Днем 12 января потеплеет до минус 13-18 градусов, однако это температура будет примерно на 10 градусов ниже нормы.

До конца этой недели в Москве и Подмосковье временами пройдет снег, высота снежного покрова вырастет с 21 до 27 см, что даже выше нормы. По ночам будет минус 7-12 градусов, днем - не выше минус 5-10.

Напомним, 5 января Гидрометцентр предупредил , что в нескольких регионах России в ближайшие дни ожидаются погодные аномалии. В сообщении отмечалось, что аномальный холод ожидает жителей Свердловской, Курганской, Омской, Кемеровской областей и некоторых других регионов Урала и Сибири.

"На Урале температуры заметно ниже нормы в таких регионах, как Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области. Ночные температуры будут до минус 25-30 градусов, что ниже нормы на 5-10 градусов. Совершенно холодная погода, а в Дальневосточном федеральном округе, напротив, тепло. На севере Таймыра, Якутии температура выше нормы на 20-25 градусов", - отмечал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптики в течение полумесяца фиксировали в азиатской части России экстремально низкие температуры. "По-прежнему там (на азиатской части) можно... его назвать антициклоном, антициклонищем, потому что он долгое время обуславливает погоду. Это по-настоящему неблагоприятное событие. По оценкам, еще пять дней как минимум температура будет ниже нормы на 10-15 градусов в таких густонаселенных районах, где огромное количество людей живет: Омская, Томская, Новосибирская (области), Алтайский (край), юг Красноярского края. Там действительно просто очень холодно", - говорил Вильфанд.