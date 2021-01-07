Власти Мурманской области от имени губернатора вручили детям новогодние подарочные наборы, в которые входили взрывоопасные фонарики. Несколько жителей региона сообщили в соцсетях о том, что фонарики взорвались во время зарядки

Фото: Ольга Дирингер / vk.com

Власти Мурманской области от имени губернатора вручили детям новогодние подарочные наборы, в которые входили взрывоопасные фонарики. Несколько жителей региона сообщили в соцсетях о том, что фонарики взорвались во время зарядки.

Как пишет "Новая газета" , губернатор Мурманской области Андрей Чибис пригласил на онлайн-елки 3900 школьников из числа одаренных детей, отличников, детей с инвалидностью и детей медиков, работающих в "красных зонах" инфекционных больниц. В качестве подарка все они получили глобусы, наборы товаров для путешествий и "кемпинговые фонарики с диско-шаром". На все предметы был нанесен продвигаемый Чибисом лозунг региона "На Севере - жить!". Всего, по данным портала госзакупок на наборы потратили 11,5 млн рублей (около 3 тыс. рублей за набор).

В конце декабря жительница Мурманска Ольга Дирингер написала в соцсети "ВКонтакте", что фонарик из набора взорвался после того, как его поставили заряжаться на ночь. Осколки пластмассового фонарика разлетелись по всей комнате. "Силой удара пробило пластиковый горшок с цветком, который стоял рядом и из стены бетонной выковыривать пришлось мелкие кусочки словно семечки", - отметила она.

Позже о взорвавшихся фонариках начали сообщать и другие пользователи соцсетей из Мурманской области, пишет Flashnord . жалобами присоединились другие родители. При этом некоторые родители заявили, что подаренный детям фонарик не работал вовсе.

В Мурманске губернатор подарил детям китайские фонарики, которые стали взрываться в квартирах https://t.co/RzNv3yEemE pic.twitter.com/knfo1cbqZ4 — FlashNord (@flashnord) January 7, 2021

В комментариях к одной из публикаций отмечается, что такие же фонарики в прошлом году дарили работникам холдинга "ФосАгро", и тогда люди также жаловались, что устройства взрываются при подзарядке.

Позднее стало известно, что власти Мурманской области передали поставщику фонариков для губернаторских подарков один из взорвавшихся фонариков. Об этом сообщили РИА "Новости" в министерстве информационной политики региона.

"Из 3,9 тысячи подарков - два таких случая. В одном случае фонарь забрали и передали поставщику, на 11 января назначена экспертиза. Поставщик был определен по торгам, согласно 44 ФЗ. Продукция имеет все необходимые документы, есть акты, подтверждающие проведение испытаний", - отметили в ведомстве, добавив, что второй взорвавшийся фонарь выбросили после взрыва. Информацию о фонариках, которые взрывались в руках, в ведомстве опровергли.