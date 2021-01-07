Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Пресс-служба Президента России

Русская православная церковь выступает против контроля над личностью с помощью цифровых технологий, заявил в рождественском интервью телеканалу "Россия-1" патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Человеческая мысль, техническая цивилизация сегодня достигли такого уровня, когда, внедряя цифровые технологии, можно обеспечить тотальный контроль над человеческой личностью. <...> Максимальное развитие тотального контроля над человеком означает рабство, и все будет зависеть от того, кто будет господином над этими рабами. Вот почему церковь категорически против использования цифровых технологий в обеспечении тотального контроля над человеческой личностью", - сказал он.

Патриарх подчеркнул, что позиция церкви в этом вопросе основывается на трактовке слов из Апокалипсиса Иоанна Богослова о том, что пришествие антихриста будет сопровождаться тотальным контролем над человеком. "Там не используются эти слова, но из содержания совершенно ясно, что речь идет о способности тотально контролировать человеческое поведение", - добавил предстоятель РПЦ.

Судя по всему, речь идет о 13 главе Откровения Иоанна Богослова, согласно которой "всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его". В следующей, 14й главе, сказано следующее: "И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его". В разное время под этим начертанием, известным также как Печать Антихриста, понимались различные документы, включая паспорта и ИНН.

Патриарх Кирилл также высказал свое отношение к дистанционному образованию, которое, по его словам, также может приводить к негативным последствиям. "Ребенок формируется в семье, студент формируется в коллективе, в общении с профессорами, преподавателями, своими товарищами, друзьями. Поэтому помещение человека в искусственную изоляцию может, несомненно, негативно отразиться на его формировании", - подытожил он.

Накануне патриарх подверг критике людей, которые не верят в опасность пандемии коронавируса и не считают нужным соблюдать предписания санитарных властей. Таких людей он сравнил с атеистами, призвав носить маски и стараться сохранять дистанцию друг от друга.

Также патриарх Кирилл призвал помолиться о даровании скорейшего исцеления больным и ниспослании помощи врачам и всем медицинским работникам, "самоотверженно борющимся" за здоровье и жизни. При этом он напомнил, что "никакие проблемы не способны сломить дух человека, если он сохраняет живую веру и во всем полагается на Бога", поэтому нужно "без ропота" принять постигшие испытания. В заключение он пожелал, чтобы Господь благословил народы земли миром и помог осознать общую ответственность за настоящее и будущее планеты.

Весной школьников переводили на удаленку из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Тогда эксперты отметили у большинства учащихся (83,8%) неблагополучные психические реакции в условиях самоизоляции - депрессивные состояния, фобии, синдром головных болей и нарушения сна. 32,5% школьников удавалось сохранять ровное и положительное настроение, но 13,1% испытывали подавленность, а для 44,2% была характерна неоднократная смена настроения в течение дня.

Подростки отрицательно восприняли режим самоизоляции: 36,7% отнеслись к нему негативно, 21,2% назвали его невыносимым. Нравилась самоизоляция лишь 16,8% опрошенных. Из-за самоизоляции школьники стали меньше гулять (68,3%), снизилась их физическая активность (55,2%). Напротив, увеличилось время на выполнение домашних заданий (59,7%), на занятия с компьютером или другим гаджетом (46,7%), на общение в соцсетях (35,4%). А родители заявили о беспрецедентном отставании их детей от программы в связи с переходом на удаленку.