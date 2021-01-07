Православные верующие в России и ряде других стран встретили праздник Рождества Христова. Вместе с Русской православной церковью Рождество (по юлианскому календарю) встречают Грузинская, Сербская, Иерусалимская церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда (Украинская греко-католическая церковь) и некоторые протестанты, придерживающиеся старого стиля.

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Рождеством граждан России, пожелав успехов, благополучия, исполнения желаний. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

"Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям. Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, - успехов, благополучия, исполнения желаний", - говорится в сообщении. Президент подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения и заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога. "Эта большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения", - отметил президент.

В Рождественскую ночь президент РФ посетил богослужение в храме Николая Чудотворца. Храм расположен на острове Липно на востоке озера Ильмень, в восьми километрах от Великого Новгорода. Глава государства подарил храму икону "Господь Вседержитель". Образ написан в традициях иконописи Мстеры XIX века темперными красками.

Путин в Рождество в церкви Николы на острове Липно, где он был в 2016 году pic.twitter.com/dUfNgJ4J9k — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 6, 2021

С Рождеством москвичей поздравил и мэр столицы Сергей Собянин, заявив на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что праздник несет людям радость и надежду, которые так необходимы всем нам в этот сложный период времени. "Коронавирус внёс в нашу жизнь ограничения, но ничто не может помешать нам дарить любовь и тепло своим близким, заботиться об одиноких и пожилых людях, обо всех, кто нуждается во внимании. Уверен, что стремление творить добро останется с нами на весь год. Как сохранится и удивительная атмосфера взаимной поддержки, родившаяся в дни пандемии", - заявил мэр, пожелав людям "крепкого здоровья, благополучия, мира и большого счастья" и исполнения заветных желаний.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также затронул в своем послании тему пандемии и испытаний, связанных с ней. "Минувший год всем нам запомнился непростыми испытаниями. С особой ясностью мы почувствовали хрупкость и уязвимость цивилизации, которая многим до того казалась незыблемой и прочной. Однако гораздо более крепкой оказалась любовь к ближнему", - сказал он в обращении, которое транслировалось на телеканале "Спас".

По его словам, эта любовь простиралась "от жертвенного подвига врачей и медицинских работников до нелегкого труда волонтеров и ежедневной заботы каждого из нас о тех, кто рядом". Патриарх подчеркнул, что, находясь в изоляции, россияне остро ощутили, что значит остаться без привычного живого общения.

Патриарх отметил, что любовь есть самый верный признак Христа. В жизни церкви, добавил он, это означает, что каждый призван преображать окружающий мир. "Преображать любовью и добротой, нести свет, радость и утешение людям. Для этого и не нужны какие-то особые условия и обстоятельства. В любой ситуации, будь то карантин или нормальная повседневность, можно найти возможность сделать благое дело, отогреть сердце близкого человека добрым словом и вниманием, выслушать и посочувствовать страждущему или победить раздражение и не ответить на резкость и грубость", - пояснил он.

Предстоятель Русской православной церкви выразил надежду, что в новом году, помня об уроках прошлого, россияне с еще большим трепетом и вниманием будем относиться друг к другу.

Рождество Христово - один из главных праздников в календаре Русской православной церкви, второй после Пасхи. Дата Рождества - 25 декабря - принята Церковью с IV века. До 70‑х годов I века подавляющее большинство христиан составляли иудеи, и среди них вопрос о дате рождения Спасителя не поднимался, потому что у иудеев вообще не принято было точно знать дни рождения. Ко II‑III векам относятся первые попытки установить дату Рождества Христова и отмечать этот день как один из главных христианских праздников.

Период до следующей знаменательной даты церковного календаря - Крещения Господня - называют Святыми днями, или Святками. По сути, это продолжение рождественского праздника. Праздник Рождества, по учению Церкви, символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей, поэтому Святки - время особой духовной радости, когда верующие на протяжении 12 дней славят приход в мир Спасителя. В эти дни - с 8 по 17 января - отменяются однодневные посты по средам и пятницам.

В 337 году Папа Римский Юлий I утвердил дату 25 декабря как дату Рождества Христова. С тех пор весь христианский мир празднует Рождество в этот день (исключение составляет Армянская церковь, которая отмечает Рождество и Крещение Господне как единый праздник Богоявления). Русская православная церковь также празднует Рождество Христово 25 декабря, но по старому стилю - по юлианскому календарю (так как Русская православная церковь не приняла реформу календаря папы Григория XIII), то есть 7 января - по новому григорианскому стилю.

Праздник Рождества Христова предваряет Рождественский пост. Он должен способствовать тому, чтобы души христиан очистились молитвой и покаянием, а тело - воздержанием в пище. Пост начинается 28 ноября (15 ноября по юлианскому календарю) и длится до 7 января (25 декабря по старому стилю). Последний день Рождественского поста - Навечерие Рождества, Рождественский сочельник. В этот день пост по традиции становится особенно строгим, а в храмах служится вечерня (вечернее богослужение) Рождества Христова. К Рождественскому сочельнику храмы украшают по‑праздничному - еловыми ветвями, гирляндами с цветами и огнями.