Во время штурма дома и задержания якутского шамана Александра Габышева, который неоднократно объявлял "поход на Кремль" с целью изгнания Владимира Путина, силовиками рассматривалась возможность его убийства

ШАГ - Шаман Александр Габышев / Youtube.com Суд над шаманом Александром Габышевым начался 30 апреля. Решается вопрос о его принудительном лечении в психбольнице закрытого типа. Родственников и друзей шамана на заседание не пускают, суд проходит в закрытом режиме

ШАГ - Шаман Александр Габышев / Youtube.com

Во время штурма дома и задержания якутского шамана Александра Габышева, который неоднократно объявлял "поход на Кремль" с целью изгнания Владимира Путина, силовиками рассматривалась возможность его убийства. Об этом в пятницу во время заседания городского суда в Якутске по делу о принудительном лечении Габышева заявил командир взвода Росгвардии.

"Мы знали, что Габышев одарённый и общественный, поэтому решили не убивать", - сказал росгвардеец, который был вызван в суд как свидетель обвинения. Его слова приводит "Сибирь.Реалии"* со ссылкой на два информированных анонимных источника.

7 мая в Якутске возле городского суда полицейские задержали активиста Хонгора Анаева, который приехал поддержать Габышева, как и другие сторонники шамана. Об этом сообщила сестра Габышева Кыайыылаана Захарова.

Суд над шаманом Александром Габышевым начался 30 апреля. Решается вопрос о его принудительном лечении в психбольнице закрытого типа. Родственников и друзей шамана на заседание не пускают, суд проходит в закрытом режиме. Следующие заседания, на которых планируется допросить свидетелей обвинения, назначены на 12 и 19 мая.

В апреле родственники Александра Габышева, помещенного на принудительное лечение в психоневрологический диспансер в Якутии, заявили о резком ухудшении его здоровья. По словам Кыайыыланы Захаровой, навещавшей его в диспансере, Габышева "явно напичкали какими-то веществами, изменяющими психику". Он очень медленно говорил, жаловался на бессонницу и потерю сознания после уколов.

Во время одного из посещений Габышева стала бить дрожь, после чего санитары отнесли его в палату. Родственница также сообщила, что шаман был коротко пострижен, вопреки своей воле и религиозной традиции.

В конце марта стали известны итоги экспертизы, инициированной следствием - она не подтвердила, что шаман Александр Габышев нанес вред здоровью росгвардейца во время задержания 28 января. Несмотря на это, сотрудник ведомства по-прежнему проходит пострадавшим по делу о насилии в отношении работника правоохранительных органов.

Напомним, первый поход шамана "на Кремль" завершился после его задержания на границе Бурятии и Иркутской области в сентябре 2019 года. До этого шаман успел собрать несколько митингов в городах на своем пути. На Габышева завели уголовное дело о публичных призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

В мае 2020 года Габышева принудительно госпитализировали в психоневрологический диспансер, он провел там больше двух месяцев. Врачебная комиссия Якутского ПНД выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих. После этого диспансер подал иск о принудительной госпитализации шамана, заявив, что до этого он якобы добровольно там лечился.

Вместо медицинского описания состояния здоровья Габышева в иске было указано, что он страдает "переоценкой своей личности", так как высказывал идеи "навредить правительству и свергнуть Путина" - "демона и Антихриста", а также "призывал к свержению законно избранной власти".

28 января силовики взяли штурмом дом Александра Габышева и задержали его. 2 февраля Якутский городской суд удовлетворил иск местного психоневрологического диспансера о недобровольной госпитализации шамана Габышева. В обоснование своих требований учреждение указало на то, что шаман "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации".

В январе Габышев объявил о новом походе на Москву, который должен был начаться в марте 2021 года. Шаман заявил, что намерен выйти из Якутска "на белом коне" с небольшим отрядом добровольцев, а в Иркутске соединиться с основным отрядом сторонников, которые, вероятно, будут следовать за конным шаманом на машинах. "Цель осталась та же: дойти до Москвы, до Кремля, бороться там с темными силами, со злыми духами во власти. Согласно предсказанию, нам удастся свергнуть демона, для того и идем", - говорил Габышев.

Он добавил, что ему, "как шаману, предсказано, что демон будет свергнут в августе 2021 года". Он отметил, что не боится предпринимать новую попытку похода, при этом не исключил, что его попытаются убить, "так как не захотел подчиняться и не замолчал".

В середине марта по результатам психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в Якутском психоневрологическом диспансере, шаман Александр Габышев был признан невменяемым.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.