Вспышка коронавирусной инфекции зарегистрирована среди студентов Ульяновского государственного университета (УлГУ), 32 человека госпитализированы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

"В настоящее время в ковидном госпитале Центральной городской клинической больницы получают лечение 32 гражданина иностранных государств. Все студенты УлГУ, проживали в общежитии. Из них 31 человек (граждане Индии) поступил в учреждение 6 мая, еще один житель Республики Йемен получает лечение уже пять дней", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что состояние всех пациентов удовлетворительное, кислородная поддержка им не требуется.

Кроме того, в Уфе заболели коронавирусом 20 студентов из Индии, обучающихся в Башкирском государственном медицинском университете. 11 из них уже выписаны, девять остальных госпитализированы, заболевание протекает у них в легкой и средней форме.

Напомним, за прошедшие сутки в Индии выявили 414 188 заболевших коронавирусом, днем ранее - более 412 тыс. случаев заражения. Общее число заболевших в Индии превысило 21,4 млн человек. За сутки выздоровели более 313,5 тыс. граждан.Впервые республика побила мировой рекорд по суточному количеству случаев заболевания коронавирусом 22 апреля, после чего несколько раз перекрывала его.

Сейчас по количеству заболевших Индия находится на втором месте в мире, уступая лишь США, где COVID-19 заразились 32,6 миллиона человек. По оценкам Reuters, реальные цифры заражений коронавирусом в Индии могут быть в пять-десять раз выше официальных.

Рост заболеваемости наблюдается уже не только в крупных городах, но и в сельской местности, где проживает почти 70% всего населения страны. Из-за плохой информированности многие воспринимают первые симптомы вируса недостаточно серьезно, списывая их на сезонную простуду, поэтому и не спешат обращаться за медицинской помощью.

Самый высокий уровень заражения коронавирусом зафиксирован в популярном среди туристов штате Гоа на западном побережье Индии - там у каждого второго человека, сдавшего тест, результат оказался положительным. По мнению местных жителей, причиной вспышки стало проведение выборов в стране: при голосовании и участии в политических акциях многие не соблюдали правила социального дистанцирования и ношения масок. Власти также позволили организовать многонедельный религиозный фестиваль Кумбха Мела, в котором приняли участие миллионы индусов.

При этом правительство Индии было заранее проинформировано о высокой заразности нового штамма коронавируса, обнаруженного в стране. Штамм, который уже прозвали индийским, имеет две значительные мутации шиповидного белка. Они помогают ему противостоять иммунной системе человека. Врачам известны случаи, когда этим вариантом вируса заражались как уже переболевшие COVID-19 люди, так и вакцинированные. При этом некоторые индийцы не спешат вакцинироваться, так как сомневаются в эффективности препаратов.

Великобритания, США, Германия, Ирландия, Сингапур, Австралия, Южная Корея, Канада и Россия направили в страну гуманитарную помощь. Ко 2 мая только в международный аэропорт Дели прибыло 25 рейсов с 300 тоннами медицинских грузов. Однако местные власти не смогли оперативно организовать прием и распределение грузов, доставленных из-за рубежа. Большая часть контейнеров с медикаментами и медицинским оборудованием до сих пор находится на складах аэропортов. Из-за этого погибли десятки тысяч человек, не дождавшиеся помощи.

Россия отправила в Индию медицинское оборудование и поставила в республику 150 тысяч доз вакцины от коронавируса "Спутник V", однако это лишь малая доля препаратов, необходимых для сохранения темпов вакцинации. За время вакцинации в Индии привились лишь 164 млн человек из 1 млрд 300 млн человек. Пока представители оппозиции и врачи просят правительство о введении общенационального локдауна, руководство страны не торопится с принятием такого решения из-за возможных экономических последствий и отрицает критичность ситуации.