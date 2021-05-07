В Москве на выходе из дома задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину. Об этом сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова.

Никульшину доставили в ОВД "Дорогомилово". Ей вменяют, вероятно, статью о неповиновении представителю власти (ч.1 ст. 19.3 КоАП). "Они хватали меня за руки. Сказали, что, вероятно, будет [оформлено как] неповиновение", - рассказала сама Никульшина.

Как сообщает "Медиазона", четверо силовиков с утра поджидали девушку около подъезда на Кутузовском проспекте и объяснили задержание фразой "раз старший сказал, значит, есть за что" и добавили, что "ничего не знают". Никульшина отметила, что у них была на нее ориентировка.

Сама активистка связала задержание с запланированной на сегодня съемкой кино, которая должна была пройти в районе, где будут репетировать парад 9 мая. "Вероятно, они [полицейские] решили, что это какая-то акция", - предположила задержанная в беседе с "Автозак Live"

Адвокат Никульшиной Мансур Гильманов сообщил "Открытым медиа", что участницу Pussy Riot оставят на ночь в ОВД "Дорогомилово". По словам адвоката, на Никульшину составили протокол задержания, а составление протокола об административном нарушении назначили на 8 мая.

"Участковый, который составлял протокол задержания, сказал, что якобы Вероника не выполнила требования сотрудника полиции: не представилась и не предъявила паспорт. По факту к ней подошли трое сотрудников полиции и потребовали проехать в отделение, никаких других требований они не предъявляли", - рассказал Гильманов.