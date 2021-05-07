В столице началась генеральная репетиция парада Победы 9 мая

АГН "Москва" / Андрей Никеричев В Москве началась генеральная репетиция парада в честь 76-й годовщины Великой Победы. В параде, который пройдет на Красной площади 9 мая, примут участие более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов

АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

В Москве прошла генеральная репетиция парада в честь 76-й годовщины Великой Победы. В параде, который пройдет на Красной площади 9 мая, примут участие более 12,5 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов. Об этом сообщает ТАСС.

Командует парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а принимает министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

По традиции первой по площади пройдет рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища имени Халилова. За ней последуют знаменные группы с флагом РФ, знаменем Победы и знаменем Вооруженных сил России.

Всего задействованы 37 парадных расчетов, при этом впервые по Красной площади пройдет парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа. Женщин-военнослужащих представят парадные расчеты от Военного университета, Военной академии связи, филиала Военной академии материально-технического обеспечения, Военно-космической академии и Военной академии Воздушно-космической обороны.

В механизированной колонне будут задействованы легендарные танки Т-34 и современные бронеавтомобили семейства "Тайфун", недавно появившиеся на вооружении ВС РФ. Впервые по Красной площади пройдет новейший "Тайфун- ПВО". В этом году будут показаны сразу несколько типов танков: Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и новейший Т-14 "Армата".

Воздушную часть парада впервые в этом году откроют три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" на ударных вертолетах Ми-28Н. Кроме того, особенностью авиационного парада в 2021 году станет новый элемент - пролет стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолетов Су-35С Центра показа авиационной техники.

Как сообщается в Telegram московского департамента транспорта, на время генеральной репетиции парада частично перекроют движение на западе, северо-западе и в центре столицы. Также в этих районах поменяются маршруты наземного транспорта.

Частично изменится график работы метро. С 5:30 до окончания тренировочных мероприятий станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" - только на пересадку.

В предыдущей репетиции парада участвовали более 12 тыс. военнослужащих и свыше 190 образцов техники. 29 апреля, во время отработки движения для парада, также перекрывали улицы. На этом фоне пробки в Москве достигли десяти баллов.