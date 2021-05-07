Пятница, 7 мая, станет последним днем для подачи заявок на участие в тестировании системы электронного голосования, которая будет использоваться на сентябрьских выборах в Госдуму

Партия «Единая Россия» Еще до 1 мая в ней зарегистрировались 2,4 млн человек - в 2,5 раза больше того, что ожидал Центризбирком. Работники бюджетных организаций из нескольких регионов страны рассказали, что руководство склоняет их регистрироваться для тестирования системы онлайн-голосования и для голосования на праймериз "Единой России"

Фотобанк Moscow-Live / Будишевский Николай

Пятница, 7 мая, станет последним днем для подачи заявок на участие в тестировании системы электронного голосования, которая будет использоваться на сентябрьских выборах в Госдуму. Еще до 1 мая в ней зарегистрировались 2,4 млн человек - в 2,5 раза больше того, что ожидал Центризбирком. Работники бюджетных организаций из нескольких регионов страны рассказали, что руководство склоняет их регистрироваться для тестирования системы онлайн-голосования и для голосования на праймериз "Единой России", которые пройдут онлайн в конце мая. Об этом пишет "Коммерсант".

Как сообщил замглавы Центризбиркома Николай Булаев, только до 1 мая на участие в тестировании записалось 2,4 млн человек. Точное число зарегистрировавшихся будет известно после завершения приема заявок до полуночи 7 мая. Напомним, в этом году на думских выборах в сентябре онлайн-голосование пройдет в шести регионах, которые выберет ЦИК. Прием заявок на участие в тестировании системы ДЭГ стартовал 21 апреля на сайте госуслуг и портале московской мэрии mos.ru. Глава ЦИКа Элла Памфилова тогда выражала надежду, что в эксперименте примут участие не менее миллиона россиян, чтобы протестировать нагрузку в условиях, максимально приближенных к реальности (на всероссийском голосовании по поправкам к Конституции в Москве и Нижегородской области онлайн было подано 1,1 млн голосов).

Голосование пройдет на портале vybory.gov.ru в течение трех дней: с 8:00 12 мая до 20:00 14 мая. Праймериз ЕР в этом году тоже проходят онлайн. Регистрация избирателей началась 19 апреля и закончится 28 мая, а голосование пройдет на портале pg.er.ru с 24 по 30 мая.и Зарегистрироваться на праймериз тоже можно через портал госуслуг или mos.ru. По данным на 6 мая, уже зарегистрировались более 3 млн избирателей.

3 мая председатель регионального отделения движения "Голос" в Краснодарском крае Давид Канкия опубликовал сообщение, согласно которому бюджетников и чиновников во Владимирской, Ивановской, Кировской, Московской, Рязанской и Томской областях, а также в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае склоняют к регистрации для участия в тестировании системы ДЭГ и в онлайн-праймериз "Единой России". Так, в образовательные учреждения Каневского района Краснодарского края была разослана форма отчетности об итогах регистрации на тестирование онлайн-голосования, праймериз ЕР и в местном электронном голосовании по вопросам благоустройства. Из приложенной к статье формы видно, что в Каневском районе на тестирование онлайн-голосования зарегистрировались примерно 1,5 тыс. человек, а на праймериз ЕР - более 1,6 тыс.

Сотрудники ряда воронежских бюджетных организаций рассказали "Коммерсанту", что руководство "очень попросило" их и членов их семей зарегистрироваться для тестирования онлайн-голосования еще в апреле. Похожую историю рассказал "Ъ" и сотрудник одного из государственных социальных учреждений Москвы: его попросили зарегистрироваться на участие в электронном голосовании и привести с собой троих человек, но не попросили об обязательном участии и последующей отчетности, как это было в ходе предыдущих выборов.

Московских бюджетников активно призывали голосовать онлайн во время голосования по поправкам к Конституции. Однако сейчас учителя говорят, что ни к участию в тестировании онлайн-голосования, ни к участию в праймериз ЕР их никто не призывал. Сотрудник одного из коммунальных предприятий Москвы рассказал, что несколько месяцев назад руководство его предприятия начало собирать у работников данные о регистрации на mos.ru и портале госуслуг. По его словам, работников также просили предоставить номера телефонов и адреса электронной почты - якобы для упорядочивания данных и для упрощения работы с госорганами.

Работники бюджетных учреждений в Белгородской, Саратовской и Свердловской областях, в Крыму, Севастополе и Санкт-Петербурге также рассказали, что их активно призывают к регистрации на предварительном голосовании ЕР. Так, работник госсектора в Свердловской области рассказал, что его коллег агитируют не только регистрироваться самим, но и привлекать знакомых и родственников. Белгородские бюджетники рассказали, что им нужно отчитываться начальству об участии в праймериз ЕР. В других регионах говорят, что о регистрации для участия в праймериз просят, но никаких подтверждений не требуют.

В ответ на эти жалобы замглавы Центризбиркома Николай Булаев предложил присылать их в ЦИК, но заявил, что до этого никаких жалоб не поступало. "У нас была планка в 1 млн, сейчас уже 2,4 млн, зачем кого-то принуждать?" - добавил он. Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов также заявил, что жалобы на принуждение к голосованию на праймериз пока что не находят подтверждения, а принудительная мобилизация не позволяет создать картину реальных предпочтений, тем самым обессмыслив и сами праймериз.

В ноябре 2020 года сообщалось, что Кремль, вопреки падению доверия к власти, готовится обеспечить оглушительную победу единороссов на выборах в парламент в этом году. На закрытой встрече чиновников администрации президента и руководства партии с пятьюдесятью депутатами Госдумы, которые, как планируется, должны остаться и в новом составе парламента, была поставлена цель перед ЕР - получить намного больше двух третей мест в Госдуме (то есть больше конституционного большинства). Именно такой результат партии власти на думских выборах хочет видеть президент Владимир Путин.

Отдельное внимание при подготовке к парламентским выборам Кремль уделяет борьбе с проектом "Умное голосование" оппозиционера Алексея Навального, который предусматривает аккумуляцию протестных голосов и поддержку любого кандидата, не связанного с "Единой Россией" и имеющего наибольшие шансы на победу. Чтобы предотвратить это, "Единая Россия" планирует проводить "формирующие опросы", после прохождения которых людям будет предложено голосовать за кандидата из ЕР, как наиболее близкого их запросам и идеям. Избирателей также попробуют ввести в заблуждение обманными технологиями - например, ботами в Telegram и WhatsApp. В стратегии этот проект носит рабочее название "Умный голос": авторы стратегии рассчитывают, что некоторые избиратели, плохо разбирающиеся в политике, могут перепутать ресурс.

В самой ЕР говорили, что партия рассчитывает сохранить свои позиции в одномандатных округах, выдвигая там определенный типаж кандидатов. Это должны быть специалисты "в социально значимой сфере или социально одобряемой сфере деятельности", которые, к тому же умеют общаться с людьми: "слышать их, уметь выхватывать проблему". А для борьбы с "Умным голосованием" в Москве попробовали прибегнуть к троллингу в соцсетях с помощью нанятых политтехнологов.

В АП рассчитывают, что победе единороссов поможет трехдневное голосование, а в крупных городах-миллионниках и территориях с низким рейтингом ЕР будет активно применяться электронное голосование. Оно помогает эффективнее привлекать к выборам бюджетников. Партия власти планирует усилиться и за счет губернаторов, вступивших в ее ряды и возглавивших отделения партии. Именно с выборами в Госдуму связывают новые законопроекты о кандидатах-иностранных агентах, возможной блокировке соцсетей за "дискриминацию российских граждан", ужесточении митингового законодательства и ведении просветительской деятельности только с одобрения чиновников.