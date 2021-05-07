В городе Вихоревка в Иркутской области школьников из движения "Юнармия" отправили на шествие с портретами президента России Владимира Путина. Об этом сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на очевидцев.

Начальник регионального штаба "Юнармии" Александр Старухин пояснил изданию, что шествие - часть проекта "Одной мы связаны судьбой" ко дню Георгия Победоносца. В проект также входит научно-практическая конференция, защита патриотических уголков и вахты памяти.

"Костюмированное шествие представлено разными эпохами, в том числе эпохой Путина, - пояснил Александр Старухин. - Мы решили свою колонну обозначить ЮА с портретами Путина, цитатами его выступлений".

Он добавил, что в мероприятии участвовали представители казачества, силовых структур, детских садов и школы N 10.

"Тайга.инфо" отмечает, что в Иркутской области сейчас запрещены массовые мероприятия из-за режима повышенной готовности, введенного на фоне распространения коронавируса.

В паблике "Подслушано Иркутск" со ссылкой на местное отделение "Юнармии" сообщается, что сообщения о шествии школьников с портретами президента, "которые напоминали рамки акции "Бессмертного полка", недостоверны. Заявляется, что в этот день в городе проходил только концерт под названием "Одной мы связаны судьбой". При этом на снимках с мероприятия видны дети с портретами президента.

9 мая на площади перед местным ДК в Вихоревке запланированы не только митинг, концерт, но и "раздача солдасткой каши, фотозона, торговые точки". Затем власти решили провести "реконструкцию эпизода ВОВ - "Дорога на Берлин".

Акции с участием детей к 9 мая пройдут в разных российских регионах. Ко Дню Победы в Пермском крае подготовительной группы детского сада "Крылатые качели" поучаствуют в параде, в Кургане дети из художественной школы представят свои работы к 9 мая, а в Миассе к 9 мая провели несколько мероприятий в детском саду с целью воспитания "нравственности и патриотизма", пишут "Открытые медиа".

Администрация Лихославльского района Тверской области также анонсировала на своем сайте "малышковый парад" - концерт с участием более 100 воспитанников детских садов в честь Дня Победы, но отменила его спустя два дня, когда мероприятие уже успело привлечь внимание СМИ.

В анонсе мероприятия отмечалось, что "команды маленьких патриотов будут представлять разные роды войск Вооружённых сил Российской Федерации вместе с боевой техникой, сделанной мастеровыми руками сотрудников учреждений и родителей".

Дети должны были изображать пограничников, танкистов, моряков, пехотинцев, десантников и других военнослужащих, флотских поваров и военных врачей, также сформировать "мини-Бессмертный полк". "Малышковые войска продемонстрируют строевую подготовку, исполнят тематические танцы с элементами театрализации", - говорилось в сообщении.

Анонс обещал "грандиозное и незабываемое зрелище, которое еще больше поднимет градус всеобщего патриотизма, который и так в этот день находится на самой высокой отметке".

"Нагнетание патриотизма" перед Днем Победы идет и в Белоруссии. В Витебской области на месте деревни Шуневка, сожженной во время оккупации, власти устроили "театрализованную историческую реконструкцию" "Помните, люди".

Представление было организовано для учащихся гимназии города Полоцка и организаций Докшицкого района, пишет "Новая газета". На видео, опубликованном в соцсети, заметно, как под звуки выстрелов и крики люди в военной форме Третьего рейха ведут женщин к мемориалу. После чего к ним из укрытия выходят другие участники представления в красных костюмах с красными лентами в обеих руках и начинают бегать вокруг женщин и танцевать, изображая языки пламени.

В звуковом ряде на видео слышны слова "палачей", причем они почему-то произносятся не только на немецком, но и на английском языке.