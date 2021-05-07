Минздрав РФ исключил из списка препаратов для лечения COVID-19 противомалярийный гидроксихлорохин и добавил в него иммуноглобулин

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Минздрав России обновил методические рекомендации по лечению и профилактике коронавируса. Из списка препаратов для лечения COVID-19 теперь исключен противомалярийный препарат гидроксихлорохин, передает ТАСС.

При этом Минздрав рекомендовал использовать иммуноглобулин человека для пациентов на стационарном лечении "в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии".

Всего в списке возможных лекарств от COVID-19 теперь четыре препарата, помимо иммуноглобулина. Это противовирусный препарат фавипиравир (эффективность от коронавируса не была доказана), ремдесивир (противовирусный препарат, при этом ВОЗ не рекомендовала применять его у пациентов с коронавирусом), интерферон альфа (иммуномодулятор) и умифеновир (противовирусный препарат, продаваемый в России в том числе под названием "Арбидол").

По поводу последнего, в январе в инструкцию по применению лекарства "Арбидол Максимум" вдруг добавили сведения о том, что исследования в пробирке показали его способность подавлять вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирус.

Для упреждающей противовоспалительной терапии COVID-19 у взрослых, согласно рекомендациям, возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций.

Кроме того, в раздел специализированной профилактики коронавируса у взрослых включили российские вакцины от COVID-19 "Спутник V" и "Спутник Лайт". Последняя вакцина однокомпонентная, ее Минздрав зарегистрировал накануне.

Как напоминает "Новая газета", ВОЗ официально прекратила испытания лопинавира и ритонавира (препаратов для лечения ВИЧ и СПИД), а также гидроксихлорохина в качестве лекарств от COVID-19 в июле прошлого года. Тогда предварительные испытания показали, что эти препараты не снижают или практически не снижают смертность среди пациентов с коронавирусом.