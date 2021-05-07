Художница, ЛГБТ- и фем-активистка Юлия Цветкова из Комсомольска-на-Амуре прекратила голодовку в знак протеста против затягивания своего уголовного процесса

Радио 2 106,3FM Комсомольск-на-Амуре / Youtube.com

Художница, ЛГБТ- и фем-активистка Юлия Цветкова из Комсомольска-на-Амуре прекратила голодовку в знак протеста против затягивания своего уголовного процесса. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

Цветкову обвиняют по статье о распространении порнографии в интернете (пункт "б" части 3 статьи 242 УК). 1 мая она заявила о том, что начинает голодовку, требуя не затягивать процесс, назначая одно заседание в месяц, сделать его открытым для всех слушателей и допустить в процесс общественного защитника.

В публикации говорится, что прекратить голодовку спустя неделю после ее начала Цветкову попросили мать, доктора и защитники. "Мои близкие за последнее время и так пережили много страданий, и я поняла, что не правильно приносить дополнительные страдания своими руками. Ровно как нельзя мешать работать собственным защитникам", ― написала активистка. Цветкова добавила, что подвижек в судебном разбирательстве нет: суды по-прежнему закрыты, а процесс затягивается.

"Что касается требования к моим преследователям действовать против меня открыто, тут я свой ответ получила. Как я писала вчера, их "открытость" выражается в том, чтобы организовывать "экспертные мнения" о том, что моя деятельность равна педофилии и сливать документы подтверждающие мои связи с заграницей", - сообщается в Telegram. Активистка также заявила, что намерена искать новую стратегию борьбы после отказа от голодовки.

Дело против Цветковой возбудили в 2019 году по заявлению известного противника ЛГБТ-сообщества Тимура Булатова. Поводом стали публикации рисунков и картинок в паблике "Монологи вагины" в соцсети "ВКонтакте". Около четырех месяцев Цветкова провела под домашним арестом, а в марте 2020 года ее отпустили под подписку о невыезде. Прокуратура несколько раз возвращала материалы дела на доследование и утвердила обвинение только с четвертого раза в феврале 2021 года. Первое судебное заседание состоялось только в марте 2021 года.

До уголовного преследования Цветкова руководила молодежной театральной студией "МЕРАК", которую пришлось закрыть, так как активистку стали постоянно вызывать в Центр "Э" из-за анонимных жалоб о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Юлии Цветковой грозит до шести лет лишения свободы за публикацию бодипозитивных рисунков женского тела, которые следствие считает порнографией (п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ). Также ей вменяется три эпизода по административной статье о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" за изображения и поддержку однополых пар.

В ноябре прошлого года ВВС включила Цветкову в рейтинг ста самых влиятельных и вдохновляющих женщин мира. В апреле она удостоилась международной награды Index on Censorship в номинации "Искусство", став второй россиянкой - лауреаткой этой премии после журналистки Анны Политковской. Цветкова также была признана "Женщиной года" по версии журнала Glamour и "Человеком года" по версии Ассоциации театральных критиков - с формулировкой "за стойкость, верность себе и здравому смыслу".