В Кировской области возбудили дело об оскорблении ветеранов из-за комментария в интернете о возвращении останков солдат, погибших в Великой Отечественной войне

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

В Кировской области возбудили дело об оскорблении ветеранов из-за комментария в интернете о возвращении останков солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Об этом пишут порталы "Свой кировский" и "Idel.Реалии"*.

Фигурантом дела стал 46-летний Константин П. Комментарий касался возвращения из Смоленской области останков Ивана Заколюкина из деревни Нижний Матан Вятскополянского района Кировской области и Александра Ростокина из деревни Старая Коса Малмыжского района. Оба они были призваны на фронт в 1941-42 годах, один пропал без вести, на другого пришла похоронка, но его могила была неизвестна до последнего времени. После возвращения останков родственникам в кировском областном Драматическом театре прошла торжественная церемония, информация об этом была размещена в СМИ и соцсетях.

Кировчанин, оставивший комментарий под ником "Гость_Ха", назвал Великую Отечественную войну "бессмысленной", а останки красноармейцев - "мертвым тухлым мясом". Лингвисты обнаружили в комментарии признаки осквернения символов воинской славы России, оскорбления памяти защитников Отечества, а также унижения чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

После задержания и допроса Константин П. не только дал признательные показания, но публично попросил прощения у соотечественников за оскорбление памяти предков. Он добавил, что ветераном войны был и его собственный дед. Если вина Константина П. в "реабилитации нацизма" будет доказана, ему грозит штраф до 3 миллионов рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до одного года или лишение свободы на срок до трех лет.

Закон об ужесточении наказания за публичное оскорбление ветеранов и за реабилитацию нацизма появился после того, как Бабушкинский суд Москвы назначил политику Алексею Навальному 850 тысяч рублей штрафа по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции.

Поправки в КоАП и Уголовный кодекс гласят, что публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны будет приравнено к реабилитации нацизма. Это касается также унижения чести или достоинства ветеранов, неуважительного отношения к дням воинской славы, памятным датам, оправдания преступлений нацистов, распространения заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, а также оскорбления памяти защитников Отечества.