В России за последние сутки выявлено 20 396 случаев коронавируса в 85 регионах, 364 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
Всего в стране выявлено 1 753 836 заболевших и 30 251 умерших. В Москве 5829 новых случаев коронавируса, 75 человек скончались за сутки. Из российских больниц за сутки выписано 16 803 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 312 927.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 5829 (75)
Санкт-Петербург - 1258 (53)
Московская область - 629 (14)
Нижегородская область - 434 (12)
Архангельская область - 359 (3)
Красноярский край - 322 (9)
Ростовская область - 314 (18)
Воронежская область - 306 (1)
Свердловская область - 293 (8)
Иркутская область - 253 (5)
Республика Коми - 243 (1)
Забайкальский край - 243 (6)
Хабаровский край - 235
Республика Бурятия - 232 (10)
Алтайский край - 231 (2)
Мурманская область - 223 (9)
Омская область - 219
Волгоградская область - 218 (2)
Ульяновская область - 212 (10)
Приморский край - 210 (2)
Республика Крым - 206 (7)
Томская область - 204 (2)
Республика Саха (Якутия) - 204 (5)
Ставропольский край - 201 (1)
Ханты-Мансийский АО - 199 (5)
Кемеровская область - 198 (6)
Саратовская область - 195 (3)
Ямало-Ненецкий АО - 192 (4)
Самарская область - 190 (10)
Оренбургская область - 188 (2)
Пермский край - 186 (5)
Кировская область - 184 (2)
Челябинская область - 181
Новосибирская область - 181 (5)
Тверская область - 176 (1)
Ленинградская область - 171
Пензенская область - 171 (2)
Республика Карелия - 168 (2)
Брянская область - 167 (3)
Амурская область - 164
Республика Хакасия - 161 (3)
Белгородская область - 156
Тюменская область - 155 (3)
Ярославская область - 154
Краснодарский край - 140 (7)
Курская область - 136 (4)
Орловская область - 134 (3)
Удмуртская Республика - 134 (6)
Ивановская область - 132
Костромская область - 130 (4)
Тульская область - 129 (5)
Астраханская область - 129 (3)
Калужская область - 128
Псковская область - 127
Вологодская область - 125
Калининградская область - 124
Смоленская область - 115 (1)
Владимирская область - 110 (3)
Рязанская область - 109 (1)
Новгородская область - 109
Республика Алтай - 107
Сахалинская область - 107
Тамбовская область - 103 (1)
Республика Башкортостан - 103 (1)
Республика Тыва - 97
Липецкая область - 96 (1)
Республика Калмыкия - 92 (1)
Республика Дагестан - 91 (3)
Курганская область - 91
Карачаево-Черкесская Республика - 86
Кабардино-Балкарская Республика - 83 (2)
Севастополь - 81 (1)
Республика Мордовия - 75
Республика Адыгея - 72
Республика Северная Осетия - 69 (1)
Республика Ингушетия - 67
Чувашская Республика - 65 (3)
Камчатский край - 60
Республика Татарстан - 51
Республика Марий Эл - 46
Магаданская область - 45 (1)
Еврейская АО - 40
Чеченская Республика - 29
Чукотский АО - 8 (1)
Ненецкий АО - 6