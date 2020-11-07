В России за последние сутки выявлено 20 396 случаев коронавируса в 85 регионах, 364 человека скончались

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Всего в стране выявлено 1 753 836 заболевших и 30 251 умерших

Фото: Денис Гришкин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В России за последние сутки выявлено 20 396 случаев коронавируса в 85 регионах, 364 человека скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

Всего в стране выявлено 1 753 836 заболевших и 30 251 умерших. В Москве 5829 новых случаев коронавируса, 75 человек скончались за сутки. Из российских больниц за сутки выписано 16 803 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 312 927.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 5829 (75)

Санкт-Петербург - 1258 (53)

Московская область - 629 (14)

Нижегородская область - 434 (12)

Архангельская область - 359 (3)

Красноярский край - 322 (9)

Ростовская область - 314 (18)

Воронежская область - 306 (1)

Свердловская область - 293 (8)

Иркутская область - 253 (5)

Республика Коми - 243 (1)

Забайкальский край - 243 (6)

Хабаровский край - 235

Республика Бурятия - 232 (10)

Алтайский край - 231 (2)

Мурманская область - 223 (9)

Омская область - 219

Волгоградская область - 218 (2)

Ульяновская область - 212 (10)

Приморский край - 210 (2)

Республика Крым - 206 (7)

Томская область - 204 (2)

Республика Саха (Якутия) - 204 (5)

Ставропольский край - 201 (1)

Ханты-Мансийский АО - 199 (5)

Кемеровская область - 198 (6)

Саратовская область - 195 (3)

Ямало-Ненецкий АО - 192 (4)

Самарская область - 190 (10)

Оренбургская область - 188 (2)

Пермский край - 186 (5)

Кировская область - 184 (2)

Челябинская область - 181

Новосибирская область - 181 (5)

Тверская область - 176 (1)

Ленинградская область - 171

Пензенская область - 171 (2)

Республика Карелия - 168 (2)

Брянская область - 167 (3)

Амурская область - 164

Республика Хакасия - 161 (3)

Белгородская область - 156

Тюменская область - 155 (3)

Ярославская область - 154

Краснодарский край - 140 (7)

Курская область - 136 (4)

Орловская область - 134 (3)

Удмуртская Республика - 134 (6)

Ивановская область - 132

Костромская область - 130 (4)

Тульская область - 129 (5)

Астраханская область - 129 (3)

Калужская область - 128

Псковская область - 127

Вологодская область - 125

Калининградская область - 124

Смоленская область - 115 (1)

Владимирская область - 110 (3)

Рязанская область - 109 (1)

Новгородская область - 109

Республика Алтай - 107

Сахалинская область - 107

Тамбовская область - 103 (1)

Республика Башкортостан - 103 (1)

Республика Тыва - 97

Липецкая область - 96 (1)

Республика Калмыкия - 92 (1)

Республика Дагестан - 91 (3)

Курганская область - 91

Карачаево-Черкесская Республика - 86

Кабардино-Балкарская Республика - 83 (2)

Севастополь - 81 (1)

Республика Мордовия - 75

Республика Адыгея - 72

Республика Северная Осетия - 69 (1)

Республика Ингушетия - 67

Чувашская Республика - 65 (3)

Камчатский край - 60

Республика Татарстан - 51

Республика Марий Эл - 46

Магаданская область - 45 (1)

Еврейская АО - 40

Чеченская Республика - 29

Чукотский АО - 8 (1)

Ненецкий АО - 6

