В Екатеринбурге хозяин квартиры расстрелял гостей из охотничьего карабина и покончил с собой. Погибли трое мужчин, включая стрелявшего, и 18-летняя девушка

СК РФ по Свердловской области Как сообщается на сайте СУ СК по Свердловской области, ночью 7 ноября в полицию сообщили о четырех телах с огнестрельными ранениями в квартире дома на Социалистической улице. Следователи изъяли с места трагедии охотничий карабин "Сайга"

СК РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге хозяин квартиры расстрелял гостей из охотничьего карабина и покончил с собой. Погибли трое мужчин, включая стрелявшего, и 18-летняя девушка. Раненая 17-летняя девушка выжила и находится в реанимации в тяжелом состоянии, еще одна, 16 лет, не пострадала.

Как сообщается на сайте СУ СК по Свердловской области, ночью 7 ноября в полицию сообщили о четырех телах с огнестрельными ранениями в квартире дома на Социалистической улице. Следователи изъяли с места трагедии охотничий карабин "Сайга".

По предварительной версии, хозяин квартиры расстрелял гостей во время распития спиртного. Точные обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ).

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что хозяин квартиры Дмитрий работал в ЧОП, ранее он был судим по статье "кража". На него зарегистрированы травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружье САЙГА-20К.

По предварительным данным, девушки, выпивавшие в компании мужчин, познакомились с ними по интернету. Перед роковым застольем они гуляли в торговом центре. Мужчины заехали за ними на автомобиле и отвезли в квартиру Дмитрия.

Девушка, которая не пострадала, учится в школе и воспитывается в неполной семье, сообщает портал E1.ru со ссылкой на Горелых. С апреля она состоит на учете в психоневрологическом диспансере за употребление спиртных напитков и самовольные уходы.

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил радиостанции "Говорит Москва", что его аппарат выяснит, почему несовершеннолетние оказались в компании взрослых мужчин.

По данным Telegram-канала Baza, один из гостей успел позвонить в дежурную часть и сообщить, что его удерживают в заложниках. Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры Орджоникидзевского района Екатеринбурга.