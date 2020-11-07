Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета Сessna в подмосковных Люберцах

Главное управление МЧС России по Московской области Самолет совершил аварийную посадку в поле в районе Новорязанского шоссе и загорелся. По прибытии первого пожарного подразделения самолет горел на площади 5 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области. Жертв и разрушений на земле не было

Главное управление МЧС России по Московской области

Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета Сessna в подмосковных Люберцах. По данным источников ТАСС и РИА "Новости", погибшие - ведущий на телеканале НТВ Александр Колтовой и его жена. Соведущая Колтового Юлия Сиверцова подтвердила телеканалу "360" его гибель.

Самолет совершил аварийную посадку в поле в районе Новорязанского шоссе и загорелся. По прибытии первого пожарного подразделения самолет горел на площади 5 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области. Жертв и разрушений на земле не было.

По данным МЧС, самолет летел из аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области. В 15:20 поступила информация о том, что Cessna совершает аварийную посадку с неисправным двигателем в районе поселка Томилино.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что причиной аварии стал отказ и возгорание двигателя. "Через несколько минут после вылета у самолета в воздухе загорелся двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью", - рассказал собеседник агентства.

На кадрах крушения видно, что самолет летит над шоссе, резко теряя высоту и оставляет за собой шлейф белого дыма.

Появилось видео падения легкомоторного самолета в Подмосковьеhttps://t.co/z0GIGNvu0u pic.twitter.com/UCjFpHbLF9— РИА Новости (@rianru) November 7, 2020

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, за штурвалом находился ведущий ток-шоу "ДНК" и соведущий Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись" Александр Колтовой. Пассажиркой, по предварительной информации, была его жена. В июле Колтовой в одном из интервью рассказал, что имеет лицензию пилота и хотел бы приобрести свой самолет, но имеет пока только 100 часов налета.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте выясняют причины крушения.