В России к 2020 году существует 22 улицы, названные в честь президента Владимира Путина. Как выяснили "Открытые медиа", больше половины из них находятся на Северном Кавказе

Marie Čcheidzeová / wikimedia.org Кроме традиционной графики, живописи и скульптуры, изображения президента увековечены на других поверхностях

Moscow-Live.ru / Зотова Анастасия

В России к 2020 году существует 22 улицы, названные в честь президента Владимира Путина. Как выяснили "Открытые медиа", больше половины из них находятся на Северном Кавказе.

В Дагестане в честь президента названы 7 улиц, в Ингушетии - три, в Чечне - две. В Татарстане и Красноярском крае в честь президента названы три и две улицы соответственно. По одной улице имени Владимира Путина есть в Оренбургской, Курганской и Смоленской областях, Удмуртии и Ханты-Мансийском автономном округе.

Ко дню рождения Путина в 2019 году в его честь переименовали одну из центральных улиц Цхинвала - Московскую."Такое решение принято в знак благодарности за всемерную и постоянную поддержку народа Южной Осетии, за спасение Южной Осетии в августе 2008 года и принятое тогда руководителями России решение о признании независимости республики", - заявил мэр Цхинвала Алан Кочиев. А в Киргизии есть не только улица Путина, но и пик Путина.

Практически все названные именем президента улицы находятся в селах или деревнях, тогда как единственным крупным городом остается Грозный, главная улица которого с 2008 года носит название проспекта имени Путина. После переименования грозненского проспекта Победы в 2008 году Владимир Путин попросил больше не называть улицы его именем. В то же время местные власти пользуются тем, что общероссийского запрета на использование фамилий еще живущих людей в названиях улиц, скверов и парков не существует, и утверждение названий отдано на откуп местным властям.

Первая в истории улица Путина появилась в ингушском селе Ольгети ещё в 2002 году. Как объяснял бывший глава Ингушетии Мурат Зязиков, тогда село отстраивали после наводнения, и местные жители решили отблагодарить президента за помощь в его восстановлении. По данным издания, в 2014 году было 9 улиц, названных в честь президента, и с момента присоединения Крыма и перехода России к открытой конфронтации с Западом количество улиц, названных в честь Путина, выросло более чем вдвое.

Кроме того, российские музеи хранят несколько тысяч экспонатов, связанных с президентом, включая документы, портреты, скульптуры и даже ковры, свидетельствуют данные Государственного каталога музейного фонда России. Уже сейчас при поиске по словам "Путин В. В." сайт госкаталога выдает более трех тысяч результатов, тогда как поиск по запросу "Ельцин Б. Н." - только 2868 экспонатов.

Среди массива связанных с Путиным музейных ценностей значительную часть занимают бумажные документы эпохи - агитационные листовки и брошюры, а также телеграммы и поздравительные открытки, подписанные президентом. Кроме того, в музеях России хранятся не менее 10 портретов Путина, некоторые из них - без авторства.

Кроме традиционной графики, живописи и скульптуры, изображения президента увековечены на других поверхностях - например, на коврах и ткани. В 2020 году российские музеи хранят шесть ковров с изображением Путина. Среди музеев, в которых есть такие изделия с портретом президента, значатся Самарский областной историко-краеведческий музей, Камышинский историко-краеведческий музей и Нижнеколымский музей истории и культуры народов Севера. Среди других "артефактов" такого рода значатся ручка с надписью "Путин 2018 год" и жилетка "Путин 2018".

Как пояснила доцент кафедры исторического регионоведения Санкт-Петербургского государственного университета Елена Лелина, экспонаты, посвященные Путину, действительно представляют собой исторические артефакты. По ее словам, ручка с надписью "Путин 2018 год" отражает тот факт, что Путин в этом году избирался президентом и вел агитационную кампанию "Поэтому в музей могут принять такой предмет на хранение, составив для него "легенду". Даже листочки или агитационные материалы - всё это нужно собирать и хранить, потому что проходит какое-то время, и все эти артефакты уходят", - заявила она.