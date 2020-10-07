Источник, знакомый с материалами дела, сообщил ТАСС о некоем противоречии в данных экспертизы журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которую проводили эксперты ФСБ. "В выводах сказано, что в крови его не выявлено запрещенных веществ, они только обнаружены на волосах. А вот в описательной части экспертизы сказано, что в крови журналиста есть следы амфетамина", - заявил собеседник агентства.

Сам Голунов в беседе с Business FM опроверг эту информацию, объяснив, что во время экспертизы крови были использованы два контрольных образца - человека, не употребляющего наркотики, и человека, употребляющего амфетамин, и амфетамин был обнаружен именно в контрольном образце.

"В моих образцах были обнаружены следы никотина, кофеина, пальмового масла. В образцах крови человека, употребляющего амфетамин, был обнаружен амфетамин. Более того, хотел бы напомнить, что ранее в моем уголовном деле нигде не фигурировал амфетамин. Фигурировали много разных других наркотиков", - уточнил Голунов.

Следы наркотика на волосах, по словам журналиста, могли нанести "как-то случайно рукой". Он пояснил, что данные об употреблении наркотиков сохраняются в том числе и в волосах, но не на их поверхности, о чем свидетельствует экспертиза. Ранее адвокат журналиста Сергей Бадамшин назвал наркотики на волосах Голунова одним из эпизодов фальсификации оперативно-розыскной деятельности. "Так же, как подкинули наркотики, так же и нанесли их на внешнюю поверхность волос", - заявил он.

Голунов также уточнил, что расследование по его делу закончено и передается в суд. "Вероятно, адвокаты противоположной стороны решили как-то попробовать поработать с общественным мнением. Я не знаю, на что они намекают. Они намекают на то, что ФСБ что-то скрывает? Но мне кажется, что лучше все-таки вспомнить, как правильно читать", - заключил Голунов.

Адвокат главного обвиняемого по делу Голунова экс-полицейского Игоря Ляховца Алексей Коврижкин также заявил "Открытым медиа", что журналисты или те, кто сообщил результаты "наркотической" экспертизы, изучили ее невнимательно.

"В экспертизе прямо указано, что в крови Голунова наркотических средств не обнаружено.Там было три пробы: одна проба крови Голунова, одна проба человека, который не употребляет наркотические вещества, и проба, маркированная амфетамином. Видимо, это было нужно экспертам для тестирования. И на первый взгляд можно подумать, что в крови Голунова обнаружено наркотическое средство, но при внимательном прочтении такого там нет", - сказал он.

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан в июне 2019 года, его обвиняли в попытке сбыта наркотиков. Дело вызвало широкий общественный резонанс. За Голунова заступилось профессиональное сообщество, прошел ряд акций протеста. 11 июня 2019 года дело прекратили, признав его сфабрикованным. Сам корреспондент говорил, что подвергся уголовному преследованию из-за его журналистских расследований.

Несколько месяцев дело о подбрасывании наркотиков журналисту не сдвинулось с мертвой точки, хотя своих должностей лишились два генерал-майора полиции и четверо сотрудников УВД, участвовавших в задержании Голунова.

К декабрю, то есть спустя пять месяцев после прекращения преследования журналиста, в деле так и не появились ни подозреваемые, ни обвиняемые. После того, как защита журналиста пожаловалась на бездействие следствия и попросила передать дело ФСБ, выяснилось, что материалы дела полностью засекречены. Сам Голунов рассказал, что по делу о распространении наркотиков нет никакого движения, а активное участие в нем самого журналиста "следствию абсолютно не нужно". По его словам, в СК РФ не увидели оснований даже для регистрации заявления о преступлении. Голунов также говорил, что за ним и его близкими ведется слежка.

Ситуация изменилась только после демонстративной "отмашки" с самого верха, представленной общественности в виде выступления Путина на ежегодном политическом шоу общения с прессой. На нем глава государства объявил о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, подбросивших журналисту наркотики. Но официальное уведомление об этом Голунов получил только в середине января 2020 года.

А в конце января суд арестовал пятерых бывших полицейских, которые, по версии следствия, действуя в составе ОПГ, незаконно приобрели наркотические средства и в июне 2019 года подкинули их Ивану Голунову в рюкзак и в квартиру с целью незаконного привлечения его к уголовной ответственности.

Под стражей оказались экс-сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев, действовавшие под руководством Игоря Ляховца.

Бывшим стражам порядка предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере. При этом наркотики, которые подбросили журналисту, были незаконно приобретены и также незаконно хранились и перевозились.

30 июля суд продлил арест экс-полицейским, обвиняемым в подбрасывании журналисту наркотиков.

Один из пяти обвиняемых - Денис Коновалов - признался в инкриминируемых ему деяниях и дал показания против своего бывшего начальника Игоря Ляховца. По словам Коновалова, Ляховец дал ему указание подкинуть Голунову наркотики. Ляховец же отказался признать вину и отверг обвинения подчиненного. Адвокат Ляховца считает, что Коновалов дал показания из-за оказанного на него давления. При этом сам Ляховец, а также экс-полицейский Максим Уметбаев ранее тоже жаловались на оказываемое на них давление.