Чукотский автономный округ / ВКонтакте По их словам, реализация этого проекта сделает невозможной жизнь коренных жителей, так как положит конец их исконным промыслам - оленеводству, рыболовству и охоте

Чукотский автономный округ / ВКонтакте

Коренные жители Чукотки протестуют против строительства на мысе Наглейнын, расположенном между селами Рыткучи и Айон, круглогодичного морского порта. Более 50 человек, включая детей и подростков, вышли на улицы села Рыткучи с плакатами на протестную акцию. По их словам, реализация этого проекта сделает невозможной жизнь коренных жителей, так как положит конец их исконным промыслам - оленеводству, рыболовству и охоте. В происходящем коренные жители винят миллиардера Романа Абрамовича, которого поддерживает президент РФ Владимир Путин.

"При открытии морского порта Наглейнын будет процветать браконьерство на диких и домашних животных, незаконная добыча медвежьей желчи, оленьих пант, бесконтрольный вылов рыбы, спаивание алкогольной продукцией оленеводов в бригадах", - заявили жители Чукотки в обращении к губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину. Их слова приводит "Сибирь.Реалии".

Письмо за подписью примерно сотни недовольных проектом жителей активисты направили сразу в несколько инстанций - сенатору от Чукотки, полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе, президенту ассоциации коренных малых народов Севера Григорию Ледкову и даже в российское представительство ООН. Ответ пока пришел только из аппарата губернатора. В нем чиновник обещает только одно - "ответить в установленные законом сроки".

Времени ждать чиновничьи ответы у местных жителей нет - специалисты уже провели инженерно-геологические изыскания на мысе в конце августа - начале сентября. Именно от них и стало известно о планах добывающей компании построить дорогу, которая разрушит уклад жизни коренных народов и сделает невозможной добычу пропитания исконными способами: оленеводством, охотой, рыбалкой.

"Они приехали с оборудованием, сказали, что проводят изыскания для строительства дороги, по которой БелАЗы будут возить руду во вновь отстроенный порт. Дорога разрежет тундру поперек, как раз между Айоном и Рыткучи, то есть между пастбищами, на которых пасутся наши олени, практически по тому маршруту, по которому стада спускаются к морю, - объясняет жительница Рыткучи Олеся Вуквукай. - Исчезнут олени, исчезнут и села - жители почти полностью зависят от оленеводства. И от рыбалки, которая тоже пострадает от этих строительных планов".

Новая дорога потревожит не только оленеводов и охотников - в спорном месте проходит миграция белых медведей на остров Врангеля. "На острове у медведей роддом, получается, они размножаться перестанут. Еще там же гнездятся четыре краснокнижных вида птиц - гагара очковая и белокрылая, розовая чайка и плосконосый плавунчик, плюс дикие черные казарки, канадский гусь, полярная сова и сапсан", - говорит Евгений Ранавнаут из Рыткучи.

Формально строительство дороги "сэкономит" порядка 400 километров пути от месторождения меди, разрабатываемого горнодобывающей компанией "Баимская", до порта Певек. Однако специалисты все равно считают проект нецелесообразным.

"Это строительство ни экономически, ни экологически, ни социально нецелесообразно, - говорит советник президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, член международной рабочей группы по делам коренных народов России (IWGIA), эксперт Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, этнограф МГУ, эксперт комитета Госдумы по делам национальностей, кандидат исторических наук Ольга Мурашко. - Подходить к решению вопросов так - просто чтобы сделать дорогу немного короче - и для этого разрушать нетронутые участки тундры, да и сам залив - это просто неразумно. Здесь требуется не только серьезная экспертиза самого проекта, но и этнологическая экспертиза и историко-культурная".

Она выразила удивление в связи с тем, что власти поддержали этот проект. "Для меня это вообще логически непонятная, совершенно загадочная история. Почему одному известному у нас олигарху захотелось построить порт на Северном морском пути и почему к этой идее премьер-министр страны отнесся настолько благосклонно, что принял соответствующее постановление, инициирующее указанное строительство? Олигарх - это я про Романа Абрамовича, который по сведениям российских СМИ остается в числе совладельцев 25% "Баимской" (консорциум Aristus Holdings Limited - частные лица, среди которых Роман Абрамович) до 2029 года", - добавила Ольга Мурашко.

Павел Суляндзига, один из создателей Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и фонда развития коренных малочисленных народов "Батани", вынужденный в 2017 году просить политического убежища в США из-за преследования за общественную деятельность, говорит прямо: строительство за государственный счет привлекает возможностью распилить бюджетные средства. Право на разработку месторождения Песчанка, которое находится в пределах Баимской лицензионной площади с ресурсами в 9,5 миллиона тонн меди и 16,5 миллиона унций золота, казахстанская KAZ Minerals приобрела в 2018 году у Романа Абрамовича, Александра Абрамова и его партнеров за 900 млн долларов (основная часть деньгами, остальное - примерно за 5% акций KAZ Minerals).

"Сама идея, думаю, как обычно в нашей стране, связана с распилом денег, - объясняет Павел Суляндзига. - Его инициаторы хотят включить постройку дороги и порта в проект, который подпадает под закон Российской Федерации о поддержке предпринимательства в арктической зоне, то есть когда ты получаешь деньги из бюджета. Скорее всего, опять получат деньги, распилят или освоят, появится еще один порт, который какое-то время может быть пофункционирует, а потом опять будет умирать".

Суммы чукотского проекта озвучили сами чиновники - во время доклада премьеру министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов упомянул, что строительство в Чаунском районе потребует от бюджета РФ почти 100 миллиардов рублей. При этом чиновник подтвердил, что вывозить медь планируется в Китай, потребляющий "60% всей мировой меди". Козлов отметил преимущества России на фоне производителей из Чили, Перу и Австралии: "Мы в перспективе сможем возить медь всего за шесть тысяч километров", - заявил глава Минвостокразвития. На той же встрече премьер-министр РФ Михаил Мишустин подтвердил, что большую часть расходов на строительство дороги от Билибино до порта возьмет на себя бюджет страны.

Потратить такие крупные суммы планируется для экономии 400 километров дороги, которая с учетом запасов меди понадобится максимум на 25 лет. Вместо строительства новой дороги местные жители предлагают развивать уже созданную транспортную инфраструктуру. Они также видят корень проблем в том, что управляют регионом "чужаки". "Исчерпают всю землю и уедут. Руководят люди, не живущие у нас в стране, они живут где-то в Израиле, на Кипре, еще где-то, в Великобритании, им, я так думаю, нужны только наши недра. У нас на Чукотке развития нет", - говорит житель Певека Игорь Ранав.

В бывшем губернаторе Чукотки Романе Абрамовиче жители региона разочаровались. По словам Игоря Ранава, "с приходом Абрамовича в нулевых его приняли на Чукотке как благодетеля", но надежды не оправдались.

"В первое время он был молодец, поднял Чукотку, отправлял наших детей оздоравливаться в Крым, - поясняет Игорь Ранав. - Но оказалось, это были "бусы", за которые он продал и нас, и наши земли. Сегодняшняя реальность такова, что за эти "годы благоденствия" мы стали батраками, а Чукотка стала вотчиной Абрамовича при поддержке Путина. Теперь все месторождения, все золотопромышленные предприятия находятся в собственности компаний, аффилированных с Абрамовичем".

По его словам, все публичные слушания, связанные со строительством порта и дороги, проводили "втихую" или только на бумаге. Игорь Ранав также посетовал, что местные жители не получают от реализации масштабных проектов ни рабочих мест, ни финансирования. "Вахтовики приезжают на месторождения, а налоги добывающие компании платят там, где зарегистрированы - за рубежом", - заключил он.

После того, как местные жители провели акцию протеста, ими заинтересовались сотрудники ФСБ. Они также собирали информацию о том, кто организовал видеоконференцию экологов и правозащитников, на которой обсуждалась опасность проекта порта Наглейнын.