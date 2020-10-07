7 октября на складе боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. По информации пресс-службы Западного военного округа, на территории войсковой части загорелась трава, а сильный порывистый ветер перекинул огонь на площадку, где хранились артиллерийские боеприпасы

ГУ МЧС России по Рязанской области Борьбу с огнем осложняют порывистый ветер и раздающиеся примерно каждые 10 секунд взрывы. Взрывная волна и осколки снарядов повредили стены и окна нескольких десятков жилых домов

Николай Любимов / ВКонтакте

Количество пострадавших в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области выросло до шести человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил о введении режима ЧС в регионе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием. На место пожара выехала следственная группа.

По словам руководителя территориального центра медицины катастроф Рязанской области Сергея Кузьминова, госпитализация потребовалась пятерым пострадавшим. "Госпитализированы пять человек. Двое [направлены] в Скопинскую районную больницу и трое - в Ряжскую районную больницу", - сказал Кузьминов.

По его словам, у трех госпитализированных в Ряжскую райбольницу диагностированы: у женщины - ушиб коленного сустава и бедра, у мужчины - раны на шее и на пальце, у еще одного мужчины, который является работником пожарной части - ожог лица и глаз.

Ранее представитель приемного отделения Скопинской районной больницы сообщил, что два человека пострадали в результате взрывов на складах с боеприпасами в Скопинском районе Рязанской области, их госпитализировали.

В борьбе с огнем участвуют сотрудники МЧС, а также несколько десятков военнослужащих, задействована специальная военная техника - два пожарных танка и бронированные пожарные автомобили. Кроме того, МЧС направило на место пожарный поезд и привело в готовность самолет Ил-76 и два вертолета Ми-8. Также для тушения пожара задействуют специальных роботов. Четыре самолета Ил-76 направило на место и Министерство обороны.

Напомним, 7 октября на складе боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. По информации пресс-службы Западного военного округа, на территории войсковой части загорелась трава, а сильный порывистый ветер перекинул огонь на площадку, где хранились артиллерийские боеприпасы. Это привело к детонации снарядов.

С огнем попытались справиться силами штатного пожарного расчета войсковой части, но остановить распространение пламени не удалось. С территории части эвакуировали персонал и личный состав военнослужащих.

Вскоре специалисты МЧС начали также эвакуировать жителей сел и деревень Скопинского и Ряжского районов. Эвакуация жителей проводится в радиусе 25 км от эпицентра пожара. ​Губернатор Николай Любимов сообщил, что из-за пожара сгорели более 10 жилых домов.

По официальным данным, вывезено более 2 300 человек.

В администрации Скопинского района сказали, что в эвакуационном пункте, который организован на базе Вослебовской школы, находится 100 человек, в том числе 9 детей и 9 военнослужащих армейской части. Еще 48 человек будут размещены в других эвакопунктах, созданных на базе школы N3 и лыжной базе города Скопина.

В Ряжском районе, по оперативным данным местной администрации, организована эвакуация жителей в город Ряжск из нескольких малонаселенных деревень: Лыково, Нагорное, Александрово, Чирково. Часть жителей выехала из населенных пунктов на собственном транспорте. В Ряжске подготовлено три пункта для временного размещения эвакуированных людей: на базе общежития Ряжского колледжа, Центра внешкольной работы и спортивного комплекса "Флагман". Эвакопункты готовы к принятию в общей сложности порядка 200 человек, сообщает сайт областной администрации.

Разлетающиеся осколки боеприпасов подожгли траву в деревне Кузьминки-2, находящейся в трех километрах от войсковой части.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, борьбу с огнем осложняют порывистый ветер и раздающиеся примерно каждые 10 секунд взрывы. Взрывная волна и осколки снарядов повредили стены и окна нескольких десятков жилых домов.

На место пожара вылетел глава МЧС Евгений Зиничев, а от Министерства обороны - замглавы ведомства Дмитрий Булгаков. Региональное управление МЧС в связи с произошедшим организовало горячую линию.