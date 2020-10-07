ВСЕ ФОТО Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и о загрязнении морской среды (ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК РФ) по факту экологического бедствия в акватории Авачинского залива Камчатского края

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube Следователи проверяют все возможные источники загрязнения вод, в том числе полигоны ядохимикатов

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube Продолжается исследование полученных ранее проб, назначена экологическая судебная экспертиза, решается вопрос о проведении других дополнительных исследований. Устанавливаются виновные лица

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и о загрязнении морской среды (ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК РФ) по факту экологического бедствия в акватории Авачинского залива Камчатского края.

Дело расследуется в Главном следственном управлении СКР, говорится на сайте ведомства. По данным следствия, с 1 сентября по 3 октября в районе Халактырского пляжа, бухтах Бабья, Большая Лагерная и Малая Лагерная в границах Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края из-за загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, изменился цвет воды в океане и погибли морские животные. Двое серферов после пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз.

"Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты", - говорится в заявлении СК. Следователи проверяют все возможные источники загрязнения вод, в том числе полигоны ядохимикатов.

Продолжается исследование полученных ранее проб, назначена экологическая судебная экспертиза, решается вопрос о проведении других дополнительных исследований. Устанавливаются виновные лица.

Генпрокуратура РФ в свою очередь сообщила, что экспертно-криминалистический центр УМВД по Камчатскому краю в ходе исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берегов Большой, Средней и Малой Лагерной бухт обнаружили только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды с Халактырского пляже.

Результаты исследования атмосферного воздуха, проведенного Камчатским УГМС 5 октября в районе пляжа загрязнения не установили, говорится на сайте прокуратуры. Ведомство также контролирует результаты исследований краевого Росприроднадзора и Центра гигиены и эпидемиологии по Камчатскому краю, которые отобрали пробы песка, морской воды, донных отложений, гидробионтов и водорослей в бухтах Малая Лагерная, Большая Лагерная, Бабья, на Озерновской косе в Петропавловске-Камчатском и на полигонах.

Всего привлеченныме прокуратурой специалисты отобрали в разных локациях почти тысячу образцов воды, воздуха и песка и других материалов. Большинство объектов, которые могли быть местом или причиной загрязнения, обследованы, в их числе река Налычева, Козельский и Радыгинский полигоны.

"Оценка их соответствия требованиям закона будет дана в комплексе с отобранными образцами исследований", - пояснили в прокуратуре. Также сотрудники ведомства облетели водные объекты на вертолете. Установление причин загрязнения окружающей среды продолжается.