Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Российский МИД назвал отчет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении Алексея Навального продолжением "фантастической истории, инициированной с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариата ОЗХО"

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Российский МИД назвал отчет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении Алексея Навального продолжением "фантастической истории, инициированной с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариата ОЗХО", "по заранее спланированному конспирологическому сценарию".

В МИДе заявили, что Москва собирается распространить в ходе текущей сессии исполнительного совета ОЗХО "свое видение ситуации" и предоставить государствам-участникам Конвенции по запрещению химоружия "хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля".

Также хотели бы напомнить, что все многочисленные запросы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, адресованные в соответствии с Европейской конвенцией об оказании правовой помощи 1959 г. властям Германии, Франции и Швеции, остаются пока без ответа и якобы все еще рассматриваются.

В ведомстве рассчитывают, что предстоящая совместная работа российских профильных специалистов с экспертами ОЗХО "позволит наладить спокойное, деполитизированное взаимодействие и избежать дальнейшего нагнетания обстановки вокруг этого вопроса".

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил на сессии исполнительного совета организации, что Россия "никому ничего не должна" и не собирается оправдываться перед Германией и другими странами по поводу отравления Навального. Призывы провести национальное расследование по этому делу и сотрудничать с ОЗХО он назвал "сомнительными".

При этом, по его мнению, Германия "в первую очередь", а также Швеция и Франция должны ответить на обращения российской стороны. ФРГ "обязана представить нам все материалы и вещественные доказательства, которые, в трактовке немецкой стороны, доказывают совершение преступления против российского гражданина", заявил Шульгин.

По его словам, Россия намерена считать ситуацию вокруг Навального "низкопробной провокацией" и "разнузданной агитационно-пропагандистской кампанией лжи" до тех пор, пока не получит "документы, материалы, пробы, вещественные доказательства" отравления Навального боевым отравляющим веществом и пока с Москвой не сядут за стол переговоров "для заинтересованного диалога на уровне экспертов" (цитаты по ТАСС).

"Цель ее ["провокации"] при этом очевидна - попытаться в интересах геополитики очернить Россию серией бездоказательных обвинений и создать тем самым надуманный повод для введения против нашей страны очередного "транша" санкций", - заявил Шульгин.

Согласно отчету ОЗХО, результаты анализа биомедицинских проб, проведенного специально назначенными лабораториями ОЗХО, свидетельствуют о том, что Навальный подвергся воздействию токсичного химического вещества, действующего как ингибитор холинэстеразы. Его биомаркеры, обнаруженные в образцах крови и мочи политика, структурно схожи с веществами, которые были дополнительно включены в список ОЗХО после отравления "Новичком" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Однако это другое вещество, не значащееся в списке запрещенных.

"Что значит "структурно схожие, но другие"? А то и значит: новое вещество семейства "Новичок", - прокомментировал соратник Навального Леонид Волков. По его мнению, отчет ОЗХО "фактически подтверждает, что сейчас, в 2020 году, в России есть активная программа разработки новых боевых отравляющих вещества класса "Новичок"".