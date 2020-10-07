В России второй день подряд отмечается больше 11 тысяч случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 11 115 случаев коронавируса во всех 85 регионах, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Это меньше, чем днем ранее, когда было отмечено 11 615 заболевших, что стало вторым рекордным суточным приростом с начала пандемии.
Также за сутки зафиксировано 202 летальных случая. Суточная смертность превышала эту отметку четыре раза с начала пандемии, отмечает Forbes. Последний раз больше 200 летальных случаев отмечалось 1 июля.
Всего в стране выявлено 1 248 619 заболевших и 21 865 умерших. В Москве за сутки тоже зафиксировано меньше новых заболевших, чем днем ранее - 3229. При этом впервые с середины июня умерли больше 40 человек (+41), отмечает РБК.
В московские больницы за сутки госпитализированы 1035 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 13% больше, чем за предыдущую, сообщает столичный оперштаб. Число находящихся на ИВЛ по сравнению со вторником выросло на 4%, сейчас на ИВЛ в больницах Москвы находится 264 человека.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 3229
Санкт-Петербург - 456
Московская область - 395
Ростовская область - 255
Нижегородская область - 227
Воронежская область - 191
Архангельская область - 179
Свердловская область - 179
Ханты-Мансийский АО - 169
Кемеровская область - 169
Красноярский край - 158
Ставропольский край - 153
Ульяновская область - 148
Ямало-Ненецкий АО - 148
Волгоградская область - 145
Саратовская область - 142
Мурманская область - 133
Алтайский край - 129
Иркутская область - 124
Республика Коми - 119
Оренбургская область - 119
Самарская область - 119
Удмуртская Республика - 110
Томская область - 110
Омская область - 109
Республика Крым - 107
Тюменская область - 105
Пензенская область - 101
Республика Саха (Якутия) - 100
Орловская область - 99
Краснодарский край - 98
Забайкальский край - 98
Республика Бурятия - 95
Пермский край - 94
Ленинградская область - 92
Челябинская область - 92
Республика Алтай - 88
Хабаровский край - 87
Брянская область - 84
Республика Дагестан - 83
Карачаево-Черкесская Республика - 82
Новосибирская область - 82
Калужская область - 80
Кировская область - 80
Приморский край - 80
Республика Калмыкия - 77
Курская область - 75
Тверская область - 71
Ивановская область - 70
Республика Карелия - 70
Белгородская область - 69
Ярославская область - 65
Костромская область - 64
Калининградская область - 64
Вологодская область - 60
Кабардино-Балкарская Республика - 60
Новгородская область - 59
Владимирская область - 57
Рязанская область - 55
Курганская область - 54
Тамбовская область - 53
Астраханская область - 53
Республика Хакасия - 52
Сахалинская область - 52
Республика Ингушетия - 51
Псковская область - 50
Липецкая область - 48
Смоленская область - 47
Тульская область - 47
Республика Башкортостан - 47
Республика Мордовия - 47
Амурская область - 43
Республика Адыгея - 40
Магаданская область - 39
Республика Северная Осетия - 37
Чувашская Республика - 30
Республика Татарстан - 28
Камчатский край - 28
Республика Марий Эл - 27
Еврейская АО - 27
Севастополь - 27
Республика Тыва - 22
Чеченская Республика - 6
Ненецкий АО - 1
Чукотский АО - 1