В России второй день подряд отмечается больше 11 тысяч случаев коронавируса

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин За последние сутки в России выявлено 11 115 случаев коронавируса во всех 85 регионах

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин

За последние сутки в России выявлено 11 115 случаев коронавируса во всех 85 регионах, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Это меньше, чем днем ранее, когда было отмечено 11 615 заболевших, что стало вторым рекордным суточным приростом с начала пандемии.

Также за сутки зафиксировано 202 летальных случая. Суточная смертность превышала эту отметку четыре раза с начала пандемии, отмечает Forbes. Последний раз больше 200 летальных случаев отмечалось 1 июля.

Всего в стране выявлено 1 248 619 заболевших и 21 865 умерших. В Москве за сутки тоже зафиксировано меньше новых заболевших, чем днем ранее - 3229. При этом впервые с середины июня умерли больше 40 человек (+41), отмечает РБК.

В московские больницы за сутки госпитализированы 1035 пациентов с COVID-19. Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 13% больше, чем за предыдущую, сообщает столичный оперштаб. Число находящихся на ИВЛ по сравнению со вторником выросло на 4%, сейчас на ИВЛ в больницах Москвы находится 264 человека.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 3229

Санкт-Петербург - 456

Московская область - 395

Ростовская область - 255

Нижегородская область - 227

Воронежская область - 191

Архангельская область - 179

Свердловская область - 179

Ханты-Мансийский АО - 169

Кемеровская область - 169

Красноярский край - 158

Ставропольский край - 153

Ульяновская область - 148

Ямало-Ненецкий АО - 148

Волгоградская область - 145

Саратовская область - 142

Мурманская область - 133

Алтайский край - 129

Иркутская область - 124

Республика Коми - 119

Оренбургская область - 119

Самарская область - 119

Удмуртская Республика - 110

Томская область - 110

Омская область - 109

Республика Крым - 107

Тюменская область - 105

Пензенская область - 101

Республика Саха (Якутия) - 100

Орловская область - 99

Краснодарский край - 98

Забайкальский край - 98

Республика Бурятия - 95

Пермский край - 94

Ленинградская область - 92

Челябинская область - 92

Республика Алтай - 88

Хабаровский край - 87

Брянская область - 84

Республика Дагестан - 83

Карачаево-Черкесская Республика - 82

Новосибирская область - 82

Калужская область - 80

Кировская область - 80

Приморский край - 80

Республика Калмыкия - 77

Курская область - 75

Тверская область - 71

Ивановская область - 70

Республика Карелия - 70

Белгородская область - 69

Ярославская область - 65

Костромская область - 64

Калининградская область - 64

Вологодская область - 60

Кабардино-Балкарская Республика - 60

Новгородская область - 59

Владимирская область - 57

Рязанская область - 55

Курганская область - 54

Тамбовская область - 53

Астраханская область - 53

Республика Хакасия - 52

Сахалинская область - 52

Республика Ингушетия - 51

Псковская область - 50

Липецкая область - 48

Смоленская область - 47

Тульская область - 47

Республика Башкортостан - 47

Республика Мордовия - 47

Амурская область - 43

Республика Адыгея - 40

Магаданская область - 39

Республика Северная Осетия - 37

Чувашская Республика - 30

Республика Татарстан - 28

Камчатский край - 28

Республика Марий Эл - 27

Еврейская АО - 27

Севастополь - 27

Республика Тыва - 22

Чеченская Республика - 6

Ненецкий АО - 1

Чукотский АО - 1

