PussyRiot / Facebook Участники группы Pussy Riot вывесили радужные флаги ЛГБТ-сообщества на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный

PussyRiot / Facebook

Участники группы Pussy Riot вывесили радужные флаги ЛГБТ-сообщества на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный. На своей странице в Facebook активисты объяснили свой выбор тем, что эти здания - "главные символы российской государственности", и приурочили свою акцию ко дню рождения президента РФ Владимира Путина.

"В день рождения важно говорить "спасибо". Благодарить за слова и дела. Дарить подарки", - говорится в заявлении группы. Авторы заявления напомнили Путину его слова о том, что в России "никогда не было, нет и не будет никаких ограничений по признаку ориентации", одновременно с этим обратив внимание на преследование представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, "трансфобные законы" и преследование отцов детей от суррогатных матерей, которых якобы обвиняют в нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Мы думали, что бы вам подарить - но у вас все есть. Но так как в России живете не только вы, мы выбрали действительно нужные подарки. Первый - это свобода. Главным шагом к ней должно стать освобождение - от страхов, зла и предрассудков. От нелепых законов и невозможности принять других людей. Освобождение от режима. И освобождение тех, на ком режим стоит - тех, кто сидит за стенами этих зданий, но не может возвысить голос. Кто боится признаться себе, что он - такой же, как мы. Человек, имеющий право любить, несмотря на должности и погоны", - объяснили активисты.

Вторым подарком Путину они назвали любовь - "не к войне, а к себе и окружающим". По их словам, радуга может восприниматься как символ недостающих России любви и свободы.

Участники Pussy Riot выразили мнение, что государство не должно вмешиваться в жизнь ЛГБТК-сообщества и призвали расследовать преследования геев, лесбиянок и транссексуалов в Чечне, принять закон, запрещающий дискриминацию по принципу гендера и сексуальной ориентации, легализовать однополые партнерства и отменить закон о запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений как дискриминационный и нарушающий право на свободу самовыражения. Они также потребовали прекратить преследование однополых семей и изъятие у них детей и сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТК.

Кроме того, в сообщении говорится, что во время проведения акции возле ФСБ был задержан журналист "Радио Свобода" Артем Радыгин. Кроме того, у здания администрации президента задержали корреспондента "Соты" Дениса Стяжкина. "Сотрудники ФСО и полиции не объяснили причину задержания", - говорится в сообщении.

25 июня посольство США в Москве опубликовало фото, на котором видно, что на здании дипмиссии вывесили флаг ЛГБТ. "Сегодня посольство США в России чествует флаг гордости ЛГБТИ (лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов. - Прим. NEWSru.com) во время празднования Дня радужного флага, - говорится в сообщении посольства. - Права ЛГБТИ - это права человека. Права человека универсальны. <...> каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ напомнил, что в России любые проявления пропаганды нетрадиционных секс-меньшинств недопустимы и будут караться по закону, а президент России Владимир Путин пошутил, что организаторы мероприятия, вероятно, хотели таким образом афишировать сексуальную ориентацию работников американской дипмиссии. Путин отметил, что в России никто не нарушает права представителей сексуальных меньшинств.

Министерство иностранных дел России также прокомментировало ситуацию, сопроводив свой комментарий песней "El Bimbo" из фильма "Полицейская академия": она звучит в гей-баре "Голубая устрица". "Просто чтобы поддерживать вас в радостном и веселом настроении в такое тяжелое время для Америки, которая стремится вновь стать великой", - говорится в язвительном комментарии российского МИДа. В отличие от представителей власти, подавляющее большинство русскоязычных пользователей в комментариях поддержали американское посольство в борьбе с гомофобией.