Пресс-служба Президента России Путин рассказал о своих "сладких внуках", растущем брюшке и влиянии человека на свою судьбу

Пресс-служба Президента России

В заключительном выпуске серии интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину", который оказался приурочен ко дню рождения президента (7 октября ему исполнилось 68 лет), Путин кроме важных тем для страны (ответственность СМИ, фейки в интернете) коснулся и важных тем для себя лично.

Отвечая на вопрос ведущего интервью журналиста Андрея Ванденко, на кого хотел походить Владимир Путин, когда был молодым, президент России сказал, что на разведчика Рихарда Зорге (немецкий коммунист, советский разведчик "Рамзай", работавший корреспондентом берлинских газет в Японии, который согласно легенде, ценой жизни предупредил СССР о предстоящем нападении Германии, чему Иосиф Сталин не поверил - прим.ред.). Было это "в старших классах школы".

Путин надеется, что таким же примером он сам был для своих детей, когда они были маленькими.

Что касается внуков, то президент хотел бы полагать, что и для них он является таким же жизненным авторитетом. Он вспомнил, что один из внуков, когда дочка начала его учить жизни, спросил, почему должен делать так, как говорит мама. Дочка Путина ответила: "Потому что я старше". Тогда внук президента заявил, что "Дедушка Вова старше".

На уточняющий вопрос журналиста, о каком именно внуке идет речь, Путин отвечать не стал. И тут интервьюер Андрей Ванденко стал покашливать, что, по его собственным словам, должно было показать "несогласие".

- "Зря Вы хрюкаете...", - сказал Путин.

- "Я не хрюкаю, а покашливаю", - объяснил Ванденко.

- "Тем более. Покашливать нечего. Вы же не живете моей жизнью, и Вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает", - объяснил Путин свое нежелание говорить более подробно о внуках, сославшись на вопросы безопасности.



Говоря о своих "покашливаниях-похрюкиваниях", журналист Ванденко заявил в в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм", что Путин периодически начинал раздражаться его реакцией на сказанное. "Были моменты, когда мне казалось, что он начинал раздражаться. Не все вошло в интервью из снятого, чтобы вы понимали. В какой-то момент я стал выражать свое несогласие тем, что начал покашливать. Он что-то говорит, а я покашливаю. И тут он мне говорит: а не надо здесь похрюкивать. Я тогда понял, что надо немножко сдать назад...", - сказал Ванденко, отметив, что ему постоянно приходилось следить за реакциями своего "матёрого собеседника".

"Я же сказал: есть у меня внуки, я счастлив, они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними... Достаточно. Маленькие, сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому", - закрыл эту тему Путин.

В ответ на замечание ведущего интервью журналиста Андрея Ванденко, что западные политики не скрывают свои семьи и даже используют родных в предвыборных кампаниях, Путин ответил, что "мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром". "У нас должно быть по-взрослому, по-серьезному. Люди же голосуют не за семью, а за меня и за те надежды, которые они связывают с моим пребыванием в той должности, в которой я сейчас нахожусь", - добавил он.

Путин также признался, что считает, что человек может влиять на свою судьбу, "если уверен в себе, в своих силах и, самое главное, в правоте того, что он делает".

Путин также отметил, что за годы президентства он иногда чувствовал, что превращается из человека в функцию, но все же сохранил человеческие черты характера. "Мои друзья, которых я знаю еще с университета, говорят, что я практически не поменялся. Им виднее со стороны", - сказал он.

Президент посетовал, что пост, который он занимает, накладывает определенные ограничения на его общение с близкими людьми, в том числе с друзьями. И добавил, что в последнее время старается "пиво не пить", потому что "брюхо растет".