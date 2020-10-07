Подъём / YouTube На военном складе в Рязанской области произошел пожар и начались взрывы снарядов

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На складе Западного военного округа (ЗВО) в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области начались взрывы боеприпасов, сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе округа. По данным военных, это произошло из-за возгорания травы в лесистой местности склада. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских снарядов.

"Штатный пожарный расчет воинской части вступил в борьбу с огнем, но остановить возгорание не удалось. В настоящее время на технической территории воинской части отмечаются отдельные взрывы боеприпасов. По докладу с места личный состав и гражданский персонал эвакуированы. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ЗВО.

Военные занимаются локализацией и тушением пожара совместно с прибывшими на место происшествия пожарными расчетами МЧС. Угрозы близлежащим населенным пунктам нет, заявляют в пресс-службе ЗВО.

Как сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб региона, эвакуированы жители близлежащей деревни Кузьминка-2. Пострадавших нет, при этом сообщается, что боеприпасы взрываются каждые 5-10 секунд. Из-за взрывов перекрыто движение транспорта по автомобильной трассе "Каспий", на место взрывов боеприпасов направлена группировка спасателей в количестве 40 человек и 14 единиц техники. Также к тушению пожара могут привлечь три военных вертолета Ми-8 и специальный пожарный поезд МЧС.

Позднее в МЧС заявили, что в радиусе 5 километров от арсенала эвакуируют 10 населенных пунктов, их названия пока не сообщаются. Глава Шелемишевского сельского поселения Роман Захаров сообщил об эвакуации поселков, которые расположены рядом с бывшим складом боеприпасов. "Эвакуация жителей проводится, сколько именно человек - пока нет информации", - сказал собеседник агентства ТАСС, добавив, что автобусами эвакуируют поселок Желтухино. По данным РЕН ТВ, также эвакуируются жители деревень Кузьминка и Шелемишево.