В Петербурге 70-летний мужчина совершил попытку самосожжения возле торгового центра

Полиция Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства попытки самоубийства, совершенной на Лиговском проспекте у ТРК "Галерея". Там мужчина поджег себя, пишет "АБН". Очевидцам удалось сбить пламя, но пострадавший получил обширные ожоги.

"7 октября в 16:57 на Лиговском проспекте, 30 мужчина 1949 года рождения предпринял попытку совершить самоподжог, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. - Сотрудники полиции, оперативно прибывшие на место происшествия, передали пожилого мужчину врачам".

По предварительным данным полиции, пострадавший мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В соцсетях свидетели происшествия утверждают, что мужчина совершил акт самосожжения в знак протеста. Однако пока не ясно, что конкретно подвигло его на отчаянный шаг.

По данным "Фонтанки", пострадавший получил ожоги около 50% тела. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Пострадавший - 70-летний бизнесмен, его офис находится на Лиговском проспекте недалеко от Московского вокзала.

Судя по видеозаписи инцидента, в момент самоподжога на площади возле ТРК было многолюдно. Прохожие шли мимо или, в лучшем случае, оборачивались на объятого пламенем человека. Спустя некоторое время на помощь поспешили молодые люди, накрывшие горевшего мужчину курткой и погасившие пламя.