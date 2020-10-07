В Петербурге 70-летний мужчина совершил попытку самосожжения возле торгового центра

Полиция Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства попытки самоубийства, совершенной на Лиговском проспекте у ТРК "Галерея". Там мужчина поджег себя, пишет "АБН". Очевидцам удалось сбить пламя, но пострадавший получил обширные ожоги.
"7 октября в 16:57 на Лиговском проспекте, 30 мужчина 1949 года рождения предпринял попытку совершить самоподжог, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. - Сотрудники полиции, оперативно прибывшие на место происшествия, передали пожилого мужчину врачам".
По предварительным данным полиции, пострадавший мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
В соцсетях свидетели происшествия утверждают, что мужчина совершил акт самосожжения в знак протеста. Однако пока не ясно, что конкретно подвигло его на отчаянный шаг.
По данным "Фонтанки", пострадавший получил ожоги около 50% тела. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Пострадавший - 70-летний бизнесмен, его офис находится на Лиговском проспекте недалеко от Московского вокзала.
Судя по видеозаписи инцидента, в момент самоподжога на площади возле ТРК было многолюдно. Прохожие шли мимо или, в лучшем случае, оборачивались на объятого пламенем человека. Спустя некоторое время на помощь поспешили молодые люди, накрывшие горевшего мужчину курткой и погасившие пламя.
На Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге мужчина совершил попытку самосожжения. На видео ему оказывают первую помощь.
Мужчина находится в скорой. Сообщают об ожогах 45% тела.
Видео: инстаграм cara.dacara pic.twitter.com/wQnVqItyg8— Новая Газета (@novaya_gazeta) October 7, 2020